미 동성결혼 합헌 끌어낸 에디스 윈저 별세

미국의 동성결혼 합헌을 끌어낸 인권운동가 에디스 윈저가 12일(현지시간) 별세했다. 88세.

80대 나이에 미국 정부에 동성결혼 금지 위헌 소송 #2013년 동성혼도 동등한 권리 인정하는 판결 끌어내

1996년 제정된 미국의 결혼보호법은 부부의 여러 가지 권리를 보장했지만, 동성결혼은 결혼으로 인정하지 않았다. 윈저는 이런 결혼보호법이 위헌이라는 소송을 제기했고, 2013년 연방대법원은 그녀의 손을 들어줬다. 이 결정으로 미국 13개 주와 워싱턴 D.C에서 동성혼도 이성혼과 똑같이 보호받게 됐다. 이후 유사한 소송이 이어지면서 연방대법원은 2015년 미국 어디에서건 동성혼은 합헌이라는 판결을 내렸다.

소송을 제기할 당시 윈저는 이미 80세가 넘은 고령이었다. 40년 넘게 같이 산 동성 배우자가 죽은 뒤 4억원에 달하는 거액의 상속세 고지서가 날아왔다. 그는 법정 투쟁으로 세금을 환급받았을 뿐 아니라 수많은 동성 부부에게 사회보장, 건강 보험, 재향 군인 혜택 등 결혼으로 보호되는 모든 권리를 안겨줄 수 있었다. 법원 판결이 나오자 버락 오바마 당시 대통령은 윈저에게 축하 전화를 걸었다. 윈저는 그해 타임지 '올해의 인물'로 선정되는 등 유명인사가 됐다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 윈저는 뉴욕 대학에서 응용수학 석사학위를 받고 IBM에서 컴퓨터 프로그래머로 일했다. 심리학자인 테아 스파이어 박사와 몇년간의 연애 끝에 1967년 약혼했다. 둘은 동성애자라는 게 발각될까 봐 반지 대신 다이아몬드 브로치를 서약의 증표로 삼았다.

2년 뒤인 69년 6월 28일 미국 성 소수자 권리 운동의 시발점이라 불리는 '스톤월 인' 봉기가 일어났다. 뉴욕의 작은 무허가 술집 스톤월 인은 갈 곳 없는 동성애자들의 아지트였다. 그날 새벽 경찰이 급습해 '남자가 남자 옷을 입지 않았다'는 등의 이유로 몇몇 손님을 연행하려 했다. 이에 항의하는 성소수자와 지지자들의 시위는 항쟁으로 번졌다.

그 사건은 윈저와 스파이어의 인생에서도 전환점이 됐다. 이후 둘은 레즈비언 단체에 가입하고, 게이 퍼레이드에도 참여했다. 윈저는 1975년 직장을 그만두고 성소수자 권리 활동가로 제 2의 인생을 시작했다. 2007년 윈저는 동성혼이 합법이던 캐나다 토론토로 건너가 정식으로 결혼한다. 이것이 이후 2013년의 소송에서 결혼의 효력을 인정하는 근거가 됐다.

오바마 전 대통령은 12일 성명을 통해 "며칠 전 에디(에디스의 애칭)와 이야기를 나누는 특권을 누렸다"면서 "우리가 사랑하는 이 나라에 그녀가 어떤 변화를 가져왔는지 한번 더 이야기할 수 있었다"고 말했다. 그는 "2013년의 그날은 인간의 품위·평등·자유와 정의를 위한 승리를 끌어낸 위대한 날이었다"면서 "에디 같은 시민들이 들고 일어났기에, 미국 정부는 소위 '결혼보호법'을 더이상 방어하지 않아도 됐다"고 평가했다.

윈저의 유족으로는 지난해 결혼한 동성 배우자 주디스 케이슨 윈저가 있다.

버락 오바마 추모사 전문

America’s long journey towards equality has been guided by countless small acts of persistence, and fueled by the stubborn willingness of quiet heroes to speak out for what’s right.

평등을 향한 미국의 오랜 여정은 셀 수 없이 많은 작은 저항의 몸짓들이 인도했으며, 무엇이 옳은지 말하는 조용한 영웅들의 굳은 의지가 이를 북돋웠습니다.

Few were as small in stature as Edie Windsor – and few made as big a difference to America.

에디 윈저처럼 조그마한 사람도 드물지만, 미국에 그만큼 큰 변화를 만든 이도 드뭅니다.

I had the privilege to speak with Edie a few days ago, and to tell her one more time what a difference she made to this country we love.

저는 며칠 전 에디와 이야기하는 특권을 누렸고, 우리가 사랑하는 이 나라에 그녀가 어떤 변화를 만들었는지 한번 더 이야기해줄 수 있었습니다.

She was engaged to her partner, Thea, for forty years.

그녀는 파트너 테아와 40년간 해로했습니다.

After a wedding in Canada, they were married for less than two.

캐나다에서 결혼식을 올린 이후를 따지자면, 결혼 생활은 2년 미만입니다. (테아가 지병으로 사망함.)

But federal law didn’t recognize a marriage like theirs as valid – which meant that they were denied certain federal rights and benefits that other married couples enjoyed.

하지만 연방법은 그들의 결혼을 유효하다고 인식하지 않았는데요. 이는, 그들에게 결혼한 다른 커플들이 누리는 어떠한 권리와 이익도 주지 않는다는 의미였습니다.

And when Thea passed away, Edie spoke up – not for special treatment, but for equal treatment – so that other legally married same-sex couples could enjoy the same federal rights and benefits as anyone else.

그리고 테아가 세상을 떠났을때, 에디는 목소리를 냈습니다. 특별한 취급이 아니라 동등한 취급을 해달라고, 동성 부부도 다른 법적 부부와 같은 미합중국의 권리와 이익을 누릴 수 있게 해달라고 말입니다.

In my second inaugural address, I said that if we are truly created equal, then surely the love we commit to one another must be equal as well.

저는 두번째 대통령 취임사에서, 우리가 진실로 평등하게 창조되었다면, 우리가 서로에게 약속한 사랑 역시 틀림없이 평등해야 한다고 말했습니다.

And because people like Edie stood up, my administration stopped defending the so-called Defense of Marriage Act in the courts.

그리고 에디와 같은 사람들이 일어섰기에, 나의 정부는 법정에서 소위 '결혼보호법' 방어를 멈출 수 있었습니다.

The day that the Supreme Court issued its 2013 ruling in United States v. Windsor was a great day for Edie, and a great day for America – a victory for human decency, equality, freedom, and justice.

대법원이 '미합중국 대 윈저'의 소송에 대한 판결을 내린 2013년의 그 날은 에디를 위해 위대한 날이었고, 미국을 위해서도 위대한 날이었습니다. 인간의 품위·평등·자유와 정의를 위한 승리를 이끌어냈으니까요.

And I called Edie that day to congratulate her.

그리고 저는 그날 에디에게 축하 전화를 걸었습니다.

Two years later, to the day, we took another step forward on our journey as the Supreme Court recognized a Constitutional guarantee of marriage equality.

2년 뒤 대법원이 결혼 평등에 대한 헌법적 보장을 인정함에 따라, 우리는 우리의 여정에서 한 걸음 더 나아갔습니다.

It was a victory for families, and for the principle that all of us should be treated equally, regardless of who we are or who we love.

그것은 가족의 승리였으며, 우리가 누구이건 누구를 사랑하건 관계 없이 우리 모두가 평등하게 취급돼야 한다는 원칙의 승리였습니다.

I thought about Edie that day.

나는 그날 에디를 생각했습니다.

I thought about all the millions of quiet heroes across the decades whose countless small acts of courage slowly made an entire country realize that love is love – and who, in the process, made us all more free.

나는 수십년에 걸친, 수백만의 조용한 영웅들에 대해 생각했습니다. 무수한 용기있는 작은 행동으로 온 나라가 '사랑은 사랑'이라는 걸 깨닫게 만들었고, 그 과정에서 우리 모두를 자유롭게 만든 분들을요.

They deserve our gratitude. And so does Edie.

그들은 우리에게 감사를 받을 자격이 있습니다. 또한 에디도 그렇습니다.

Michelle and I offer our condolences to her wife, Judith, and to all who loved and looked up to Edie Windsor.

미쉘과 저는 고인의 아내 주디스, 그리고 에디 윈저를 사랑하고 존경한 모든 이들에게 조의를 표합니다.

