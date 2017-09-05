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사회 사회일반

[인사] 문화체육관광부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆문화체육관광부<과장급 전보>▶미래문화전략팀장 김성은

◆산업통상자원부<국장급 전보>▶통상정책국장 유명희

◆국토교통부<과장급 전보>▶물류산업과장 김유인▶항공운항과장 김상수▶항공관제과장 유경수▶도로투자지원과장 방윤석▶광역도시철도과장 이우제▶공공기관지방이전추진단 투자유치지원과장 안광열▶동서남해안·내륙권발전기획단 기획총괄과장 황윤언▶부산지방항공청 안전운항국장 정의헌▶부산지방항공청 항공관제국장 이종성▶도시경제과장 이정희▶대중교통과장 김기대

◆원자력안전위원회<고위공무원단 전보>▶기획조정관 고서곤

◆방위사업청<과장급 전보>▶전투함사업팀장 방극철▶물자규격팀장 이진▶항공기계약팀장 정중구

◆고려대▶세종부총장 안정오▶그린스쿨(에너지환경정책기술대학원)대학원장 김동환▶KU-KIST융합대학원장 남석우▶양성평등센터장 민영

◆아주대▶산학부총장·산학협력단장 최경희▶공과대학장 권용진▶정보통신대학장 류기열▶자연과학대학장 김혜선▶인문대학장 한호▶다산학부대학장 박영동▶국제대학원장 임재익▶글로벌제약임상대학원장 김수동▶학생처장 조재형

◆서울여대▶인문대학장·인문과학연구소장 한은주▶미래교육단장·외국어교육원장·평생교육원장·ICT교육원장·보육교사교육원장 최석란▶교육혁신단장·창의성센터장 한승준▶박물관장 송미경▶교수·학습센터장 겸 이러닝·MOOC센터장 이재성▶학보사주간·방송국주간·언론영상학부장·저널리즘전공주임 김성욱▶기숙사책임교수·문헌정보학과장 이혜원▶에코캠퍼스추진사업단장 김경원▶국어국문학과장·교육대학원 국어교육전공주임·문예창작전공주임 문흥술▶불어불문학과장 임수현▶중어중문학과장 유결▶일어일문학과장 박상도▶사학과장 정연식▶비즈니스커뮤니케이션전공주임·디지털영상전공주임 주창윤▶수학과장 전숙희▶식품응용시스템학부장·공동기기실책임교수·식품공학전공주임 최수진▶국제학전공주임 정용길▶사무처 사무부처장 김복희▶비서실 비서팀장 정희수▶교무처 교무팀장 김평자▶〃학사지원팀장 박현선▶〃연구지원팀장·산학협력단 산학협력팀장 고두식▶학생처 학생지원팀장 겸 장애학생지원센터 팀장 김홍석▶〃취업경력개발팀장 조현미▶사무처 총무인사팀장 우인섭▶〃건축팀장 성기현▶〃시설관재팀장 임한진▶〃재무팀장 권주원▶기획처 경영기획팀장 하성호▶〃전략평가팀장 민경미▶〃홍보팀장 김헬레나▶〃정보전산팀장 염종균▶입학처 입학관리팀장 김지훈

◆한서대▶부총장 이차영▶산학부총장 김현성

◆조선일보<보직>▶애드마케팅팀장 이인열

◆MBC▶문화사업국 제작사업부장 한명석▶보도국 취재센터 정보과학부장 박성준

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