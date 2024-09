『인간은 필요없다(Humans need not apply)』

인공지능 학자이자 스탠포드 법정보학센터 교수인 제리 카플란은 2015년 다소 충격적인 제목의 미래서를 냈다. 인공지능 기술이 일자리 시장을 얼마나 빨리 바꿀 것인지, 이런 변화에 우리 사회가 어떻게 대비해야 할지를 전망한 책이다.

지난해 세계적 베스트셀러가 된 이 책은 국내 시장에서도 적잖은 주목을 받았다. 인공지능 프로그램 알파고와 이세돌의 바둑 대국 이후 형성된 '인공지능 포비아(phobia·공포증)'가 배경이었다.

하지만 정작 이메일과 화상전화로 인터뷰한 카플란 교수는 미래를 그리 어둡게 전망하지 않았다. 그는 "인공지능으로 인해 많은 일자리가 사라지겠지만 그만큼 새로운 일자리가 더 많이 생길 것"이라며 "대량 실업 사태가 올 일은 없다"고 단언했다. 다음은 일문일답.

"한국어 제목이 너무 단정적인 것 같다. 영어 제목 'Humans need not apply'는 원래 중의적 표현을 노렸다. 예전에 흑인 차별이 심할 때 많은 구인 공고가 'Blacks need not apply(흑인 지원 사절)'이라는 표현을 쓰곤 했다. 인간이 앞으로 기계로 인해 직업의 기회를 많이 잃게 되는 건 사실이다. 그런 위험을 표현하고 싶었다."