미국 2분기 3% 깜짝 성장, 트럼프 ‘엄지 척’ 했지만 …

“좀 전에 우리가 국내총생산(GDP) (성장률) 3%를 찍었다고 발표했다. 방금 나온 소식이다. (We just announced that we hit 3% in GDP, it just came out.)”

자동차 판매 증가 등 소비심리 개선 #기업 투자 확대 힘입어 예상 웃돌아 #대통령 자화자찬에 논란 불거져 #포춘 “연간 성장률과 비교 오해 소지” #“생산성 획기적인 증가 어렵다” #전문가들은 올해 2.1% 성장 전망

지난달 30일(현지시간) 미국 미주리주의 스프링필드를 방문한 자리에서 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 발표된 성장률 수치를 강조했다. 트럼프의 연설에 앞서 미 상무부는 올 2분기 미국 GDP가 3.0%(연율로 환산) 증가한 것으로 집계됐다고 발표했다. 최근 2년 사이 가장 높은 분기 성장률이다. 7월 28일 발표한 잠정치(2.6%)와 시장 전망치(2.7~2.8%)를 웃돌았다. 개인 소비 지출 증가와 기업 투자 개선이 성장을 이끌었다. 미국 경제의 70%가량을 차지하는 개인소비지출(PCE)은 3.3% 증가했다. 지난 1분기(1.9%)보다 큰 폭으로 개선됐다. 자동차·가전제품 등 고가품 판매가 늘었고, 통신 서비스 가입도 증가했다. 블룸버그통신은 “견고한 일자리 시장과 낮은 금리에 힘입어 소비자들이 경제 확장의 운전석에 앉았다”고 전했다. 기업 설비 투자는 8.8% 증가했다. 2015년 3분기 이후 최고치다.

트럼프 행정부는 지난 1월 출범 이후 세제 개혁, 규제 완화, 인프라 투자 확대를 통해 연간 성장률을 3% 이상 달성하겠다는 목표를 여러 차례 밝혔다. 이런 계획이 아직 구체적인 정책으로 구현되지 않은 상태에서 분기 성장률 3%를 달성하게 된 것이다. 이에 고무된 트럼프 대통령은 이날 연설에서 자화자찬을 늘어놓았다.

“여러분도 알다시피 지난 정부는 8년간 집권하면서 한 번도 연간 GDP 성장률 3%를 달성한 적이 없다. 우리는 이제 궤도에 올랐다. 3% 성장률을 유지하면 앞으로 10년간 일자리 1200만 개와 10조 달러의 경제 효과를 가져올 것이다. 대단한 성과다.”

트럼프의 언급은 또 다른 논란에 불을 지폈다. 버락 오바마 행정부는 집권 8년(2009~2016년) 동안 연간 성장률 3%를 넘은 적이 없다. 하지만 분기 기준으로는 모두 8차례 성장률(연율 기준) 3%를 넘겼다. 2014년 3분기에는 성장률 5.2%를 찍기도 했다. 경제 전문지 포춘은 “트럼프 대통령은 자신의 분기 성장률과 오바마 대통령의 연간 성장률을 비교해 오해의 소지를 남겼다”며 “분기 성장률과 연간 성장률이 다르게 나타나는 경우가 많다”라고 전했다.

취임한지 3~5개월 밖에 지나지 않은 시점의 미국 경제 성장률을 트럼프의 공으로 돌릴 수 있느냐 문제도 제기됐다. 오바마 행정부에서 백악관 경제자문위원회 의장을 지낸 제이슨 퍼맨 하버드대 교수는 정치 전문 매체 폴리티코와의 인터뷰에서 “어느 한 분기의 GDP 데이터를 너무 깊이 파고들면 오류를 만들 수 있다”고 말했다.

실제로 트럼프 행정부가 올해 성장률 3%를 달성할 수 있을지를 판단하기에는 아직 이르다. 2분기 성장률이 지난 1분기 성장률 (1.2%)보다 두 배 이상 높지만, 연간 3% 성장을 하려면 하반기 경제가 상반기보다 훨씬 큰 폭으로 성장해야 한다.

블룸버그는 올해 미국 경제 성장률을 2.1%로 전망했다. 지난 6월 미 연방준비제도(Fed)는 올해 경제 성장률 전망치로 2.2%를 제시했다. 재닛 옐런 Fed 의장은 지난 7월 의회 청문회에서 트럼프의 3% 성장률에 대한 질문에 “달성하기 어려운 도전이라고 생각한다”고 말했다. 경제 성장률을 높이기 위해서는 생산성이 증가해야 하는데, 당장 획기적으로 늘어나기 어렵다는 게 전문가의 시각이다. 옐런은 “3% 성장을 위해서는 생산성이 2% 이상 증가해야 하는데 어려워 보인다”고 말했다. 1분기 생산성 증가율은 1.2%였다.

2분기 깜짝 성장은 Fed의 긴축 행보에 힘을 실어줄 전망이다. 월가 일각에서는 Fed가 다음달 발표할 것으로 예상되는 보유자산 축소 계획과 연내 기준금리 인상을 예정대로 추진할 것으로 전망했다.

박현영 기자 hypark@joongang.co.kr