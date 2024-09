6만3124명의 함성...한국-이란 펼친 상암벌 뜨거웠다

" src="https://pds.joongang.co.kr//news/component/htmlphoto_mmdata/201708/31/d4929e15-0ca2-4c51-bc69-9b0754878bb8.jpg"/> " src="https://pds.joongang.co.kr//news/component/htmlphoto_mmdata/201708/31/d4929e15-0ca2-4c51-bc69-9b0754878bb8.jpg"/>

상암벌에 6만 함성이 가득 했다.

한국 축구대표팀이 31일 오후 9시 서울월드컵경기장에서 이란과 2018 러시아 월드컵 아시아 최종예선 A조 9차전을 치른다. A조 2위 한국(승점 13)은 조 선두에 올라있는 이란(승점 20)을 반드시 잡아야 다음달 5일 밤 12시 조 3위 우즈베키스탄(승점 12)과 최종예선 최종전에 대한 부담이 줄어든다. 경우에 따라 같은 시간에 열릴 우즈베키스탄-중국 경기에 따라 한국 축구의 월드컵 본선 진출도 확정된다.

대한축구협회는 이날 후반 도중 '6만3124명이 찾았다'고 밝혔다. 서울월드컵경기장에 6만명 이상이 들어찬 건 지난 2013년 10월 브라질과 평가전 당시 6만5308명 이후 처음이다. 이날 흥행은 예고돼 있었다. 축구협회 관계자는 경기 전날인 30일 "5만7000여장의 입장권 예매분이 팔렸다"면서 "현장 판매분에 따라 6만석이 들어찰 것으로 예상되고 있다"고 전했다.

경기 시작 2시간 전부터 경기장엔 팬들이 들어차기 시작했다. 서울월드컵경기장 인근엔 팬들로 북새통을 이뤘고, 지하철 서울월드컵경기장역에도 많은 시민들로 북적였다. 경기장에 온 팬들 대부분 붉은 티셔츠를 입었다. 대한축구협회는 이날 입장하는 전 관중에게 무료로 붉은색 티셔츠를 나눠줬다. 티셔츠 앞면엔 '즐겨라 대한민국'이라는 문구가 새겨져 있었다. 서포터 붉은악마도 '투혼, 대한민국 승리한다'라는 대형 현수막을 북측 응원석 앞면에 내걸었고, 경기 시작 직전 'we are the reds!(우리가 붉은악마다!)' 문구를 새긴 대형 통천 응원도 펼쳤다.

김지한 기자 kim.jihan@joongang.co.kr