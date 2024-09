미 재무부, 북한 거래 중·러 기업 10곳 , 개인 6명 추가 제재

미국 재무부가 22일 북한과 거래하는 중국과 러시아 등 기업 10곳과 개인 6명에 대해 추가 제재를 한다고 발표했다. 이번 제재는 유엔 안전보장이사회가 지난 5일 통과시킨 새 대북 제재결의안(UNSCR 2371)에 의해 시행됐다.

재무부 해외자산통제국(OFAC)이 이날 공개한 제재 대상 리스트에는 중국 단둥지청 광물, 진후 인터내셔널홀딩스 등 5개 기업, 러시아 업체 게페스트와 루벤 키라코시안 등 개인 4명, 싱가포르·나미비아 기업 각 두 곳이 포함됐다.

특히 중국 기업과 은행은 북한의 석탄ㆍ광물을 수입하거나 석유를 수출하고, 북한의 해외 금융거래를 알선한 혐의로 제재 대상에 포함됐다. 북한 노동자의 해외 국가에서 동상 건설 등 인력 수출을 주선한 회사 두 곳도 추가됐다. 중국 단둥지청 광물 등 5개 기업, 게페스트 러시아 기업 1곳과 개인 4명, 싱가포르,나미비아 기업 각 두 곳이 포함됐다. 이번 제재로 대상 기업(개인)의 미국내 자산(거래)은 동결되며 앞으로 미국 기업과 거래도 금지된다.

재무부는 “이날 제재는 북한 핵·미사일 개발을 지원하는 것으로 이미 지정된 사람들을 도운 제3국 기업ㆍ개인, 북한과 에너지 거래 기업, 북한의 해외 인력수출 지원 업체, 제재 대상 북한 기관의 미국 및 국제 금융거래 시스템 접근을 도운 개인ㆍ기업이 대상”이라고 밝혔다. 이른바 ‘세컨더리 제재’를 본격화했다는 의미다.

스티븐 므누신 재무장관은 “재무부는 북한 핵 및 탄도미사일 개발을 지원하는 이들을 미국 금융시스템 접근 차단해 대북 압박을 계속 강화할 것”이라고 말했다. 므누신 장관은 또 “중국·러시아 개인과 회사가 북한이 대량살상무기를 개발에 사용할 수 있는 수입을 얻게 해줌으로써 지역을 불안정하게 만든 것은 용납할 수 없다”고 밝혔다.

※ 미국의 8월 22일 추가 대북제재 대상 기업·개인

- (기업) Gefest-M LLC(러시아), Mingzheng International Trading Ltd.(중국), Dandong Rich Earth Trading Co. Ltd.(중국), Dandong Zhicheng Metallic Materials Co. Ltd.(중국), Jinhou International Holding Co. Ltd.(중국), Dandong Tianfu Trade Co. Ltd.(중국), Transatlantic Partners Pte. Ltd.(싱가포르), Velmur Management Pte. Ltd.(싱가포르), Mansudae Overseas Projects Architectural and Technical Services(Proprietary) Ltd.(나미비아), Qingdao Construction(나미비아)

-(개인) Ruben Kirakosyan(러시아), Chi Yupeng(중국), Irena Huish(러시아), Mikhail Pisklin(러시아), Andrey Serbin(러시아), 김동철(북한)

워싱턴=정효식 특파원 jjpol@joongang.co.kr