실수해도 긍정적으로 … 자신에게 관대해야 현재가 더 특별해질 것

“우승할 거라는 기대를 안 했는데 선물 받은 기분이에요. 날아갈 것 같습니다.”

메이저 첫 우승 이룬 김인경

브리티시 여자 오픈에서 메이저대회 첫 우승을 차지한 김인경은 ‘선물’이라는 표현을 썼다. “스스로에게 ‘우승하지 않아도 괜찮다’고 얘기해주고 싶었다”던 그는 메이저 대회의 중압감을 이겨냈다. 그는 시상식까지 마친 뒤 숙소로 돌아와 음악을 틀고 익살스러운 춤을 추며 우승을 자축했다. 그는 그 모습을 자신의 인스타그램에 공개했다. 그리고 ‘Thank you all for the support(도와준 모든 것에 대해 감사한다)’라고 적었다.

이번 우승으로 김인경의 시즌 총상금은 100만 달러(108만5893달러)를 넘었다. 상금 순위도 19위에서 4위로 뛰었다. 세계랭킹도 9위로 올라, 2014년 2월 이후 3년 반 만에 톱10에 재진입했다.

김인경은 항상 긍정적이다. 그는 “핀이 많이 뒤쪽에 꽂혀 있어서, 내 샷으로 홀까지 보내는 게 쉽지 않았다. 그런데 경기 도중 리더보드를 확인해보니, 다른 선수들 스코어가 낮았다. ‘버디 기회를 많이 잡고, 더 앞으로 나아갈 수 있을 것’이라고 스스로 용기를 북돋웠다”고 말했다.

우승 압박감이 심한 가운데에도 김인경은 평소처럼 생활하며 긴장감을 덜었다. 최종라운드 티오프가 현지시각 오후 3시였지만 평소처럼 아침 일찍 일어나 하루를 지냈다. 그는 “평소 오전 5시 30분에 일어난다. 심리 치료사가 내게 ‘절대 5시 30분에 일어나지 마라’고 했는데, 그보다 1시간 일찍 일어났다. 해 뜨는 걸 봤고, 아빠와 친구들을 위해 모자를 사러 갔다. 편안하게 아침을 보냈다”고 말했다.

그는 지난달 마라톤 클래식 때도 비로 경기가 중단되자, 보다가 중단했던 영화 ‘피아니스트’를 마저 봤다. 치열한 경쟁에도 불구하고 편한 마음가짐으로 경기했다는 의미다.

김인경은 “매일 행복하면서도 작은 친절함을 찾는 것”을 자신의 꿈이라고 했다. 2014년 인도네시아의 한 단식원에서 13일간 금식하면서 명상의 시간을 갖는 등, 골프 못지않게 마음을 다스리는 훈련도 많이 한다. 그는 “나 자신에 대해 관대한 마음을 가져야 하고, 실수해도 인생이 긍정적이기를 바라야 한다. 그럴 때 현재가 더 특별해질 것”이라고 말했다.

