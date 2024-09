[이 남자가 멋진 이유] 누구나 쉽게 따라할 수 있는 박서준의 여름 패션, 그래픽 티셔츠

덥다. 이런 날씨엔 멋을 부리려 해도 마음처럼 잘 안 된다. 무엇을 입어도 땀이 나는 요즘 같은 날씨엔 가장 쉽게 손이 가는 게 반팔 면 티셔츠다. 하지만 이것, ‘패션’으로 괜찮을까.

지난 8월 6일 배우 박서준이 영화 ‘청년경찰’ 개봉에 맞춰 부산의 한 영화관 무대 인사에 흰색 면 티셔츠 차림으로 나타났다. 셔츠를 차려 입고 나온 배우 강하늘과 김주환 감독보다 캐주얼하긴 했지만, 우리가 흔히 면 티셔츠를 격식을 갖춰야 하는 자리에선 입을 수 없다고 생각하는 것처럼 매너 없어 보이진 않았다. 이유는 박서준이 입은 티셔츠 한 가운데 흑백(정확하게는 파란색)으로 새겨져 있는 클린트 이스트우드의 사진 때문이다. 평범한 흰색 면 티셔츠지만 배우이자 감독으로 ‘영화의 전설’로 손꼽히는 그의 그림이 새겨진 티셔츠는 그것만으로도 '영화인’의 느낌을 풍겼다.

가성비와 스타일, 둘 다 만족시키는 그래픽 티셔츠 #슈프림, 스투시 등 스트리트 브랜드 티셔츠 인기 #글자, 그림으로 메시지 전하는 메신저 역할도

이것저것 필요 없다. 면 티 한 장으로도 충분

이렇게 그림이나 글자, 사진 등을 새겨 넣은 티셔츠를 ‘그래픽 티셔츠’라고 부른다. 아무 무늬가 없는 밋밋한 티셔츠보다 이미지, 컬러, 패턴 등을 넣어 포인트를 줄 수 있어 스타일링에 따라 세련된 스타일을 만들 수 있다. 여름에 가장 입기 쉬우면서도 멋을 챙길 수 있는 가성비 좋은 패션 아이템이란 얘기다.

특히 최근엔 세계 패션계를 주도 하고 있는 스트리트 패션의 인기로 그래픽 티셔츠의 인기 또한 더 높아졌다. ‘발렌시아가’ ‘구찌’ 등 하이 패션 브랜드부터 시작해 루이비통과의 협업으로 화제가 된 ‘슈프림’과 ‘팔라스 스케이트보드’ ‘스투시’ 등 스트리트 패션 브랜드의 그래픽 티셔츠는 젊은이들이 원하는 워너비 아이템이 됐다.

청바지나 반바지에 그래픽 티셔츠 하나만 갖춰 입어도 스트리트 패션의 모습이 갖춰진다. 여기에 스니커즈까지 곁들여 신으면 여름 패션으로는 그만이다. 패션잡지 아레나의 성범수 크리에이티브 디렉터는 “요즘 젊은 층이 열광하는 힙합, 스트리트 패션과 가장 쉽게 동화될 수 있는 아이템이 바로 그래픽 티셔츠”라며 “어떤 옷에 맞춰 입어도 스타일을 무궁무진하게 발전시킬 수 있어 더 사랑받고 있다”고 말했다.

사실 얼마 전까지만해도 그래픽 티셔츠는 SPA브랜드의 여름철 효자 아이템이었다. 대표적인 게 유니클로다. 2003년 처음 그래픽 티셔츠 ‘UT’(유티)를 출시한 유니클로는 여러 브랜드, 아티스트와의 협업을 통해 매년 수 십 종의 그래픽 티셔츠를 내놓는다. 인기에 2005년부터는 ‘UT그랑프리’란 이름으로 매년 특정 테마를 정해 디자인 공모전도 연다. 올해는 만화 ‘마블’을 주제로 오는 8월 말까지 디자인 응모를 받는다.

그래픽 티셔츠에도 유행이 있다. 2~3년 전만해도 록 밴드를 주제로 유니클로, 탑텐 등 많은 SPA 브랜드에서 ‘록티’라는 이름의 그래픽 티셔츠를 만들어내더니 그 다음엔 마블, 디즈니 등 만화 캐릭터가 그래픽 티셔츠의 유행을 이끌었다. 올해는 이름난 스트리트 브랜드의 로고나 특유의 그림이 그려진 그래픽 티셔츠가 인기다.

내 생각을 표현해주는 메시지 전달자

그래픽 티셔츠는 자신의 생각, 취향을 표현하는 이미지를 넣어 메시지를 전달하는 도구로도 쓰인다. 예를 들어 지난 5월에 있었던 대통령 선거에 맞춰 박서준은 거대한 투표 도장을 찍은 듯한 그래픽 티셔츠를 입고 패션잡지 보그와 화보 촬영을 한 후, 이를 자신의 인스타그램에 ‘투표 완료’라는 덧글과 함께 올려 투표에 참가했다는 의미를 전달했다. 지난해 배우 박보검은 위안부 피해자 할머니를 후원한다는 의미로 할머니들이 심리치료 과정에서 만든 꽃압화(말린 꽃으로 만든 그림) 그림으로 만든 마리몬드의 티셔츠를 입고 TV 프로그램에 나와 ‘개념 연예인’으로 불렸다.

패션 브랜드 디올의 첫 여성 디렉터 마리아 그라치아 치우리는 올해 봄여름 컬렉션 쇼에서 ‘우리는 모두 페미니스트가 되어야 한다’(We Should All Be Feminists)라는 문장을 넣은 티셔츠를 선보였다. 이 티셔츠는 리한나, 나탈리 포트먼 등 스타들이 입어 화제가 됐다.

사실 그래픽 티셔츠의 ‘메시지 전달자’로서의 역할은 1960년대부터 이미 시위나 공연, 선거 등에서 사용하던 방식이다. 60~70년대 활동했던 히피들은 반전과 평화에 대한 메시지가 담긴 티셔츠를 입고 시위를 벌였고 록 밴드들 역시 반전 메시지 티셔츠를 입고 무대에 올랐다.

윤경희 기자 anine@joongang.co.kr