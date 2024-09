[강찬수의 에코 파일] 남획 Overfishing

${dataMap.artCont}

『포 피시』 Four Fish

폴 그린버그 지음 ∣ 박산호 옮김 ∣ 시공사

이 책에서는 연어●농어●대구●참치 등 사람들이 많이 먹는 네 종류의 물고기들 식탁에 올라오기까지의 과정, 그리고 바다에서 이 물고기들이 처한 현실을 상세하게 다루고 있다. 저자는 전 세계 바다에서 잡히는 물고기가 연간 8500만 톤으로 반세기 전보다 여섯 배나 많은 양이라며 인간의 이기적인 욕망을 줄이지 않으면 바다 식량이 고갈될 수밖에 없다고 경고한다.

『텅 빈 바다 - 남획으로 파괴된 해양생태계와 생선의 종말』 The End of the Line

찰스 클로버 지음 ∣ 이민아 옮김 ∣ 펜타그램

바다의 바닥을 싹싹 훑어내는 트롤어업 등 공장식 어업이 전 세계 바다를 생명 없는 사막으로 만들고 있음을 고발한 책이다. 육지에서 벌어졌으면 사람들이 그냥 내버려두지 않았을 생선 남획이지만 먼 바다에서, 포유동물이 아닌 냉혈동물인 생선을 대상으로 일어나는 일이기 때문에 사람들이 무관심하게 지나친다고 지적한다.