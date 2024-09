개그맨 박명수가 MBC 예능프로그램 '무한도전' 진짜사나이 특집에서 경례 구호 'I Can Do' 대신에 한 말실수 "YES I Can"가 계산된 것이라고 밝혔다.

4일 방송된 KBS 쿨FM '라디오쇼'에서 박명수는 게스트로 출연한 DJ 찰스의 말실수를 꼬집었다. 이 말에 DJ 찰스는 "형도 무한도전에서 YES I CAN이라고 말실수를 하지 않았느냐"고 반박했다.

이에 박명수는 "YES I CAN은 치밀하게 계산된 것이다. 원래는 'YES I DO, Would you like something to drink?'라고 하려 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

앞서 박명수는 '무한도전' 진짜 사나이 특집에서 필승부대 구호 '필승 I Can Do'를 '필승 YES I CAN'이라 실수해 고문관 역할을 했다.