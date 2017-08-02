[인사] 법무부 外

◆법무부<검사 신규 임용>▶고기철 손재용 손현진 안제홍 이동원 이윤석 조혁 최진우 하언욱 황익진
◆행정안전부▶부대변인(안전소통담당관 겸임) 지만석
◆과기정통부<국장급 전보>▶국제과학비즈니스벨트조성추진단장 권현준
◆법제처<고위공무원 전보>▶기획조정관 김의성▶행정법제국장 임송학<서기관 전보>▶행정법제국 남영주
◆국세청<세무서 과장급 직무대리 발령>▶동래세무서 개인납세2과장 김정명▶울산세무서 개인납세1과장 정의극▶동울산세무서 개인납세1과장 권상수[국세공무원교육원]<행정사무관 전보>▶교수과 손재명 장기웅 장원국<세무서 과장급 직무대리 발령>▶교수과 위용 최강식[국세상담센터]<행정사무관 전보>▶전화상담2팀장 김석찬
◆숭실대▶사회과학대학장 박창호▶베어드학부대학장 정진석▶숭실평화통일연구원장·숭실통일리더십연수원장 이정철
◆한양사이버대▶기획처장 박경수▶교육지원처장 최성호
◆차의과학대▶특훈교수 한동근
◆뉴시안▶편집국장 이완재▶경제부 안옥희▶마케팅국장 한상덕
◆MBC▶보도국 취재센터 국제부 도쿄 특파원 강명일
◆KBS▶인력관리실장 김우성▶인재개발원장 이영태▶대외협력실장 이강덕▶아나운서실장 성기영▶전략기획실 미래전략기획국장 장한식▶방송본부 라디오사업국장 정철훈▶방송본부 광고국장 조봉호▶미래사업본부 콘텐츠사업국장 정지영▶보도본부 통합뉴스룸국장 직무대리 김환주▶〃 방송주간 김주영▶〃 디지털주간 직무대리 정인석▶〃 취재주간 이춘호▶〃 뉴스영상주간[뉴스영상] 이규종▶제작본부 TV프로덕션3담당 박복용▶제작본부 TV프로덕션6담당 하원▶시청자본부 경영정보국장 김진권▶시청자본부 경영지원센터장 김윤로▶광주방송총국장 박영환▶대전방송총국장 정지환▶제작본부 TV프로덕션5담당 최성민▶감사실장, 청탁방지담당관 겸직 박상섭▶심의실장 이은수▶주간[노사협력] 조하룡▶전략기획실 방송문화연구소장 김정수▶방송본부 편성마케팅국장 한창록▶방송본부 1TV사업국장 윤태호▶제작본부 TV프로덕션1담당 정재학▶시청자본부 재원관리국장 류진희▶창원방송총국장 김대회▶전주방송총국장 김종진▶청주방송총국장 송기윤▶전략기획실 지역정책실장 주경애▶포항방송국장 최성안▶목포방송국장 정기윤▶충주방송국장 신동춘▶원주방송국장 김영진▶미래사업본부 콘텐츠사업국 매체사업부장 장두희