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사회 사회일반

[인사] JTBC 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 22면

◆JTBC<보임>▶뉴스제작2부장 이정헌▶뉴스제작3부장 정상경▶탐사플러스팀장 임진택

◆미디어링크<보임>▶매거진본부장 정영수▶영업국장 곽도훈▶패션팀장 정명동▶뷰티팀장 박현석▶라이프스타일팀장 박성일▶워치&쥬얼리팀장 원태정▶플래닝팀장 김서희▶CCD팀장 김주은

◆법무부▶서울구치소 보안과장 류동수▶〃분류심사과장 김학봉▶대전교도소 부소장 장종선▶〃총무과장 백금태▶대구교도소 부소장 채완식▶광주교도소 부소장 남상오▶안양교도소 총무과장 홍정기▶안양교도소 보안과장 박진홍▶수원구치소 총무과장 양동석▶수원구치소 보안과장 김영대▶서울동부구치소 총무과장 김재술▶〃보안과장 이홍연▶인천구치소 부소장 고성태▶〃총무과장 김왕무▶〃보안과장 송상기▶서울남부구치소 부소장 한태환▶〃총무과장 김남주▶〃보안과장 한천용

◆보건복지부▶질병관리본부 백신연구과장 정경태

◆행정안전부<국장급 전보>▶세종특별자치시 기획조정실장 고기동<장관정책보좌관 임용>▶장관정책보좌관 허대만 김진현

◆금융위원회<전보>▶기획조정관 김학수▶금융정책국장 유재수▶구조개선정책관 윤창호▶금융서비스국장 김태현▶중소서민금융정책관 이명순▶위원장 정책보좌관 도규상

◆국세청[본청]<행정사무관 전보>▶차장실 이순민▶운영지원과 김상범▶전산기획담당관실 박강수▶감사담당관실 임경수▶청렴세정담당관실 김태훈 남근▶국제협력담당관실 권경환▶국제세원관리담당관실 임병훈▶징세과 오원화 정민기▶법무과 임형태▶원천세과 김재산▶조사기획과 박국진 이석중▶조사2과 이슬▶세원정보과 안형태▶조사1과 최영철▶소득관리과 고병재<전산사무관 전보>▶법인세과 김선수▶소득지원과 이승신[서울지방국세청]<복수직서기관 전보>▶조사1국 조사1과 황동수▶조사3국 조사1과 김만헌▶조사4국 조사2과 김성철▶국제조사1과 정상배<행정사무관 전보>▶징세관실 모상용▶개인납세1과 노충환▶송무1과 정헌미▶조사1국 조사1과 구자은▶조사2국 조사관리과 진우형 신래철▶조사3국 조사1과 장현주▶조사3국 조사3과 손창호▶조사4국 조사관리과 최영환▶조사4국 조사1과 이상길 이지훈▶국제조사관리과 백재민▶국제조사1과 오정근 이한솔▶국제조사2과 이재은 주인규 박기환 전명진▶종로세무서 운영지원과장 장기엽▶중부세무서 납세자보호담당관 오성철▶서대문세무서 법인납세과장 이병만▶영등포세무서 개인납세2과장 유용환▶동작세무서 운영지원과장 이성규▶동작세무서 납세자보호담당관 정정제▶금천세무서 개인납세2과장 이명진▶반포세무서 운영지원과장 박재성▶〃재산세1과장 권오준▶성동세무서 운영지원과장 홍혁기▶〃개인납세1과장 박성수▶강동세무서 납세자보호담당관 이귀자▶잠실세무서 조사과장 김경곤▶〃납세자보호담당관 박영준<전산사무관 전보>▶마포세무서 개인납세2과장 박동철▶역삼세무서 개인납세2과장 박현주[중부지방국세청]<복수직서기관 전보>▶조사1국 조사1과 정부용<행정사무관 전보>▶법인납세과 박금철▶송무과 이성호 ▶조사3국 조사관리과 김정중▶조사4국 조사3과 윤광진▶인천세무서 납세자보호담당관 조국환▶부천세무서 개인납세1과장 황길식▶안산세무서 개인납세2과장 이강무▶동수원세무서 개인납세1과장 김성미▶성남세무서 운영지원과장 조일훈▶이천세무서 개인납세1과장 원성희▶의정부세무서 운영지원과장 박재원▶〃납세자보호담당관 정용하▶파주세무서 납세자보호담당관 신혜숙▶시흥세무서 운영지원과장 안장렬▶〃개인납세2과장 장석진▶광명세무서 운영지원과장 전진▶경기광주세무서 납세자보호담당관 정병진▶김포세무서 운영지원과장 임기성▶원주세무서 재산법인납세과장 배종복<세무서 과장급 직무대리 발령>▶납세자보호1담당관실 장승희▶조사4국 조사1과 엄종덕▶서인천세무서 운영지원과장 박경용[대전지방국세청]<복수직서기관 전보>▶개인납세1과장 이덕희<행정사무관 전보>▶납세자보호담당관 이영준▶대전세무서〃박성일▶서대전세무서 재산법인납세과장 표순권▶북대전세무서 개인납세1과장 박미란▶북대전세무서 법인납세과장 이종선▶북대전세무서 조사과장 엄희권▶동청주세무서 운영지원과장 한구환▶동청주세무서 납세자보호담당관 박석민▶제천세무서 운영지원과장 이상학▶공주세무서 운영지원과장 박연희[광주지방국세청]<행정사무관 전보>▶체납자재산추적과장 곽명환▶조사1국 조사1과장 박재신▶광주세무서 재산법인납세과장 구정서▶〃조사과장 유관희▶〃납세자보호담당관 강찬종▶서광주세무서 재산세과장 최일환▶군산세무서 운영지원과장 고대식▶전주세무서 개인납세1과장 양동구▶〃개인납세2과장 한명수▶북전주세무서 운영지원과장 임석원▶익산세무서 개인납세과장 최은주▶나주세무서 재산법인납세과장 김종두▶순천세무서 개인납세1과장 김상철▶여수세무서 운영지원과장 오길재<세무서 과장급 직무대리 발령>▶〃개인납세과장 강기석[대구지방국세청]<행정사무관 전보>▶서대구세무서 개인납세2과장 전강식▶〃재산법인납세과장 김희진▶북대구세무서 재산세과장 박현신▶경산세무서 운영지원과장 이광무▶〃재산법인납세과장 한채모▶경주세무서 재산법인납세과장 안동상▶포항세무서 개인납세2과장 김일섭▶구미세무서 재산법인납세과장 최병달<세무서 과장급 직무대리 발령>▶송무과장 윤성태▶동대구세무서 개인납세1과장 조성식▶서대구세무서 개인납세1과장 정준▶남대구세무서 개인납세1과장 장대식▶북대구세무서 개인납세1과장 김상문▶안동세무서 운영지원과장 이창민▶영주세무서 운영지원과장 이정민[부산지방국세청]<행정사무관 전보>▶법인납세과 조덕래▶중부산세무서 조사과장 김선미▶부산진세무서 재산세과장 정미경▶해운대세무서 개인납세2과장 주종기▶북부산세무서 재산세과장 최만석▶동래세무서 재산법인납세과장 김진태▶금정세무서 납세자보호담당관 김순줄▶울산세무서 조사과장 정문수▶울산세무서 납세자보호담당관 박재성▶거창세무서 운영지원과장 김남배<세무서 과장급 직무대리 발령>▶서대구세무서 개인납세1과장 최해수▶수영세무서 개인납세2과장 백정태▶〃납세자보호담당관 김길호▶북부산세무서 개인납세1과장 성병규(※지면사정상 싣지 못한 인사는 2일자에 게재합니다)

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