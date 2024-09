트뤼도, 롤링스톤 표지모델 되다

쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리(46)가 미국의 대표 월간 음악잡지 ‘롤링스톤’의 8월호(10일자) 표지모델이 됐다.

표지에는 사진과 함께 “그(쥐스탱 트뤼도)는 왜 우리 대통령이 될 수 없을까(Why Can’t He Be Our President?)”라는 문구가 실렸다. 셔츠 소매를 걷어 올린 트뤼도 총리는 책상에 기댄 채 카메라를 응시하고 있다.

미 대중문화 대표하는 음악 잡지 롤링스톤 #트뤼도 캐나다 총리를 8월호 표지모델에 #“왜 그는 미국 대통령이 될 수 없나” #빌 클린턴, 버락 오바마 이어 세번째 정상 #젊고 섹시한 이미지, 난민·LGBT에 열린 정책 #트럼프와 사사건건 비교하며 부러움 표시 #폭스뉴스 보도로 성난 보수단체, 불매운동 확산

롤링스톤은 격주로 발행되는 미국의 대중 음악잡지다. 1967년 창간한 이후 전세계 대중문화에 큰 영향력을 행사하고 있다. 롤링스톤 표지를 장식한다는 것은 미국을 뛰어넘어 전세계의 대중문화 아이콘으로 자리잡았다는 증거이기도 하다.

과거 빌 클린턴, 버락 오바마 전 미국 대통령이 롤링스톤 표지 모델이 됐다. 오바마 전 대통령은 2008년 미국 민주당 대선 후보로 확정됐을 때 일찌감치 롤링스톤의 모델이 된데 이어 대통령 재임 중에도 커버에 등장하는 영광을 누렸다. 트뤼도 총리는 롤링스톤 표지모델이 된 최초의 캐나다 정상이다.

롤링스톤은 트뤼도가 ‘자유세계 최고의 희망’일 수 있다고 썼다. 그러면서 페미니즘을 비롯한 난민 정책과 소수민족, 미디어와의 관계 등 여러 분야를 놓고 캐나다 트뤼도 총리와 미국 도널드 트럼프 대통령을 비교했다. 롤링스톤은 자국의 트럼프 대통령에 대해 “2016년 대통령 선거에서 자신이 이끄는 선거캠프와 러시아와의 관계를 조사하는 것을 비판하고, 이를 보도하는 언론을 가짜뉴스라고 부르고 있다”고 꼬집었다.

반면 이번 인터뷰를 위해 캐나다 오타와의 총리실 기자회견장을 방문한 롤링스톤의 칼럼니스트 스티븐 로드릭은 트럼프 대통령과 180도 다른 트뤼도 총리의 발언을 이렇게 소개했다. “건전한 민주주의를 위해 정치인과 언론의 논쟁은 꼭 필요한 것입니다. 당신들이 최선을 다해 일하는 모습을 보면서 우리도 최선을 다해야 한다는 다짐을 합니다. 끊임없는 노력에 감사하고 있습니다.”

로드릭은 “여기가 나니야 왕국인가. 아니다. 워싱턴 DC에서 560마일 떨어진 온타리오주 오타와”라고 썼다.

갈색 곱슬머리에 푸른 눈, 복싱과 요가로 다져진 탄탄한 몸매, 유머와 위트, 수트와 캐주얼 그 어떤 패션도 완벽하게 소화하는 188㎝의 키까지… 트뤼도 총리는 오바마 전 미국 대통령을 잇는 정치판의 패셔니스타로 통한다. 여기에 전직 총리를 지낸 아버지(필립 트뤼도), 국회의원을 지낸 외할아버지(제임스 싱클레어)를 둔 정치명문가 출신이다.

2015년 초대내각을 남녀동수로 구성한 이유를 묻는 기자에게는 “지금은 2015년이니까”라는 쿨한 답변이 화제가 됐고, 갈 곳 없는 시리아 난민들을 받아들여 캐나다에 정착시켰다. 지난해 유명 남성잡지 GQ가 ‘2016년 가장 스타일리시한 남자’란 타이틀과 함께 그를 온라인 스페셜판 표지모델로 등장시키기도 했다.

오바마 전 대통령과의 돈독한 관계도 유명하다. 자신보다 10살 많은 그와는 정치 선후배 같은 사이다. 오바마 전 대통령이 퇴임 후 첫 캐나다 방문을 했을 때 몬트리올에서 개인적으로 트뤼도와 저녁 식사를 한 사진이 공개돼, 두 사람의 인간적인 교류가 화제가 됐다. 오바마 퇴임 당시 파티에서 트뤼도가 “우리의 브로맨스가 보도된 적도 있었다”는 스피치로 장내를 웃음바다로 만든 적도 있다. 지난 6월 토론토에서 열린 성소수자 행진에는 부인 소피 여사와 함께 참가해 LGBT(성소수자)에 열린 자신의 정책을 과시하기도 했다.

롤링스톤은 자국의 트럼프 대통령보다 이웃나라 총리가 더 매력적이었던 모양이다. 트럼프의 대선구호를 빗대 트위터에 이런 글을 올렸다. “트뤼도는 캐나다를 또다시 훌륭한 나라로 만들려고 하고 있다. 트럼프와는 다른 방법으로.(Justin Trudeau is trying to Make Canada Great Again, using, let us say, different methods.)”

미국의 보수 언론으로, 지난해 대선 때 트럼프를 지지한 폭스TV 뉴스는 트뤼도 총리의 롤링스톤 표지모델 데뷔 소식을 비판적으로 보도하고 나섰다. 보수단체를 비롯한 트럼프 지지자들 역시 SNS 등을 통해 롤링스톤 불매운동을 경고하고 있다.

조진형 기자 enish@joongang.co.kr