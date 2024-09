[경제 브리핑] 미래부, 과학기술정보통신부로 재출범 外

미래부, 과학기술정보통신부로 재출범

미래창조과학부는 26일부터 시행되는 정부조직 개편에 따라 이름을 ‘과학기술정보통신부’로 바꾸고 약칭을 ‘과기정통부’로 하기로 했다. 영문 명칭은 기존의 ‘Ministry of Science, ICT and Future Planning’에서 ‘Ministry of Science and ICT’로, 영문 약칭은 ‘MSIT’로 바뀐다.

두산중, 미국 가스터빈 서비스업체 인수

두산중공업이 미국법인 DHIA를 통해 미국 가스터빈 서비스업체 ‘ACT 인디펜던트 터보 서비스’ 인수했다. ACT는 연소기와 터빈·로터 등 가스터빈의 핵심 부품에 대한 정비 서비스를 제공하는 회사다. 인수 후 사명은 ‘두산 터보머시너리 서비스’(Doosan Turbo-machinery Services)로 변경한다. 두산중공업은 이번 ACT 인수로 연간 16GW 규모의 미국 가스터빈 시장 진출을 위한 교두보를 마련했다고 평가했다.

현대중, 호텔현대 지분 2000억에 전량매각

현대중공업그룹이 자회사인 호텔현대 지분을 국내 사모투자 전문회사 한앤컴퍼니에 전량 매각했다. 매각가는 2000억원. 이번 매각은 지난해 6월 현대중공업이 밝힌 3조5000억원 규모의 경영개선계획의 일환이다. 현대중공업은 지난해 현대자동차·KCC·포스코 등 투자주식과 유휴 부동산 등을 매각해 2조원의 자금을 확보했다. 올해 들어 호텔현대 매각을 비롯해 현대삼호중공업 프리 기업공개(IPO)와 현대로보틱스 지분 매각 등을 통해 총 1조원의 유동성을 마련했다.

한화, 초등생 초청 전통문화 체험 행사

한화가 초등학생 100여 명을 서울 부암동 무계원으로 초청해 전통문화체험 시간을 가졌다. 초등학생들은 사물놀이 공연을 관람하고 몽유도원도에 대한 설명을 듣고 직접 그려보는 시간을 가졌다. 무계원은 조선시대 화가 안견이 몽유도원도를 그린 곳이다. 이날 행사는 한화가 어린이들에게 매주 한번씩 사물놀이·전통무용·서예·민화 등 전통문화 예술교육을 진행하는 ‘한화예술더하기’ 프로그램의 일환으로 진행됐다.

신세계백화점 경기점 10주년 맞아 재단장

신세계백화점은 경기도 용인시 수지에 있는 경기점 개점 10주년을 맞아 식당가와 식품관을 전면 리뉴얼했다고 26일 밝혔다. 식당가(7층)는 4400㎡(약 1330평) 규모로 전국 각지의 전통 맛집이 모였다. 평양냉면 전문점 ‘을밀대’, 두부전문점 ‘백년옥’을 비롯해 크림카레우동이 유명한 ‘토끼정’, 수제버거전문점 ‘아이엠어버거’, 태국요리전문점 ‘콘타이’, 중식전문점 ‘피에프창’등이다. 식품관(지하 1층)에도 즉석조리존, 디저트존 등을 새단장했다.