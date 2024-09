혈중 알코올 농도 100%의 공포와 쾌락

[매거진M] 제21회 부천국제판타스틱영화제(7월 13~23일)가 열렸다. 영화제를 찾은 수많은 게스트 가운데 magazine M이 다섯 감독을 만났다. 특별전의 주인공으로 영화제를 찾은 스페인 거장 알렉스 드 라 이글레시아 감독과 낯설지만 반드시 주목해야 할 네 감독들. 그들과의 대화를 풀어놓는다.

'해피 헌팅' 조 디이치·루이 깁슨 감독

알코올 중독자가 낯선 사막 마을에 들렀다가, ‘인간 사냥’의 표적이 되고, 목숨을 건 탈주를 감행하는 이야기.서른 살 동갑내기 두 친구가 스파게티 웨스턴과 스릴러를 버무려 기막힌 호러영화를 만들었다.

―어떤 계기로 만든 영화인가.

조(사진 왼쪽) “텅 비고 황량한 장소에서 끔찍한 일이 벌어지는 이야기를 만들고 싶었다.”

루이 “딱 우리가 좋아하는 1970년대 ‘그라인드하우스’(선정적인 B급 영화를 상영하던 극장) 풍의 호러영화지.”

―‘살아있는 시체들의 밤’(1968, 조지 A 로메로 감독) ‘와일드 번치’(1969, 샘 페킨파 감독) 같은 영화를 떠올리게 하는 포스터 이미지도 그렇고, 영화 곳곳에서 과거의 향수가 느껴진다.

루이 “스파게티 웨스턴 장르에 어울릴법한 인물들이 1970년대 호러영화 속으로 들어왔다고 보면 된다.”

조 “영화 중반부 세 괴한이 좁은 문을 열고 폐가로 들어서는 장면은 의도적으로 존 포드 감독의 영화처럼 연출하려고 했다.”

루이 “그 장면에서 흐르는 노래가 존 포드 감독이 영화에서 즐겨 쓰던 ‘Shall We Gather At The River’다. ‘와일드 번치’ 오프닝에도 나왔던 노래다.”

―‘해피 헌팅’이라는 타이틀이 재밌다.

조 “‘Have Fun’ 같은 인사처럼 ‘재밌게 사냥해~’라는 의미다. 인간을 사냥하는 살벌한 이야기지만, 어디까지나 오락영화다.”

―이 영화를 지배하는 이미지는 사막을 비추는 매혹적인 익스트림 롱숏 그리고 붉은 피와 누런 사막의 대조적인 색감이다.

루이 “사막의 황폐한 분위기가 하나의 캐릭터처럼 느껴지길 바랐다.”

조 “아무 것도 없는 사막이 배경이어서 대충 찍으면 영화가 지루해질 위험이 있었다. 그래서 와이드한 롱숏과 익스트림 클로즈업숏을 번갈아 사용하며 긴장감을 줬다. 전체적인 색감을 빨강과 노랑으로 대비시킨 것도 같은 이유고.”

―주인공 워렌(마틴 딩글 월)의 캐릭터 설정이 재밌다. 지독한 알코올 중독자인데, 만취 상태일 때 되레 정신이 멀쩡해진다.

루이“시금치를 먹을수록 힘이 세지는 뽀빠이 같지(웃음).”

조 “‘술 끊어라’가 아니라, ‘제발 술 좀 마셔라’라고 관객이 바라는 상황이 되면 재밌겠더라. 그럴듯한 영웅을 앞세우긴 싫었다.”

-술을 마시는 장면이 엄청나게 나온다.

조 “실제로는 게토레이와 물, 다이어트 콜라와 물을 섞어 만든 액체였다(웃음).”

루이 “소금이랑 손 세정제를 이용해 에탄올을 걸러내는 장면이 나오는데, 실제로 가능한 방법이다. 시험 삼아 마셔봤는데, 진짜 끔찍한 맛이었다(웃음).”

―섬뜩한 묘사가 많고, 극한 상황으로 몰아가면서도 유머를 포기하지 않는다.

조 “그게 우리 방식이다. 엄청 심각한 상황에서 엉뚱한 행동을 하거나, 우스꽝스러운 사건을 살벌하게 그릴 때의 묘한 긴장감이 좋다.”

―아버지 멜 깁슨도 영화를 봤나?

루이 ”‘생애 최고의 영화’라고 하더라(웃음). 네일 배트 커플(못 박힌 야구 배트를 들고 인간 사냥에 나선다)이 나오는 장면을 특히 좋아하셨다.”

-좋아하는 감독이 있나.

조 “샘 페킨파! 그리고 음…, 박찬욱?”

루이 “농담이 아니고 둘 다 한국영화를 좋아한다. 최근엔 나홍진 감독의 ‘곡성’(2016)도 재밌게 봤다. 사람 죽이는 영화는 잘 봐도, 악령 나오는 영화는 무서워서 못 보는데, ‘곡성’의 후반부는 정말 소름 끼쳤다.”

―다음 영화도 함께 작업하나?

조 “싸우지 않는 한 그럴 거다(웃음). 이번엔 컬트와 호러를 우리 식대로 버무릴 생각이다.”

살벌하지만 즐거운 ‘해피 헌팅’

술에 취한 듯한 광기로 92분을 달리는 호러영화. ‘해피 헌팅’은 한순간도 길티 플레져의 쾌락을 숨기지 않는 B무비다. ‘출구 없는 사막 속 인간 사냥’이라는 낡은 설정을 취하지만, 영화적 쾌감은 확실하다. 고통 받아 마땅한 캐릭터를 살인자로 들끓는 서바이벌 게임 속에 가두는데, 살육의 전쟁을 즐기도록 하는 한편, 가슴 졸이게 하는 서스펜스도 놓치지 않는다.

두 젊은 감독이 연출은 물론 각본·촬영·편집까지 도맡아 했는데, 이야기꾼보다는 비주얼리스트로서의 재능이 두드러진다. 익스트림롱숏으로 담아낸 사막의 여러 풍경은 극도로 매혹적이다. 핏빛의 빨강과 황폐한 사막의 노랑으로 대표되는 강렬한 대조 효과도 눈부시다. 외지인이 원주민으로부터 모진 핍박을 받는 이야기의 구성이 트럼프를 향한 풍자로도 읽히는데, 마침 영화는 멕시코 장벽 앞에서 엔딩을 맞는다.

백종현 기자 jam1979@joongang.co.kr 사진=라희찬(STUDIO 706)