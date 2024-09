SNS에서 '달걀' 팔아 연봉 2000만원 버는 8세 소년

부자가 되는 것이 소원했던 한 소년이 어린 나이에 연간 2000만원을 벌어들이게 된 비결이 화제다.

지난 11일 영국 데일리메일은 SNS를 통해 달걀을 팔아 일주일에 250파운드(약 37만원)을 벌어들이고 있는 8세 소년에 대해 보도했다.

영국 탬워스에 사는 소년 주니어 와이엇(Junior Wyatt)은 TV 프로그램 'How'd You Get So Rich?(어떻게 당신은 부자가 되었나?)'에 영감을 받아 부자가 되기로 결심했다. 소년은 생각에 그치지 않고 'Mr Free Range'라는 회사를 직접 세웠다.

주니어 와이엇의 회사 운영방식은 다음과 같다.

그는 부모님과 함께 일주일에 한 번 지역 농장에 가 대량으로 달걀을 구입한다. 그리고 그의 어머니가 운영하는 페이스북 페이지를 통해 고객들에게 달걀 6개당 £2(약 3000원), 12개당 £3.50(약 5000원), 30개당 £6(약 9000원)에 판매하고 있다.

소년은 계란으로 요리한 사진 등을 올려 구매 욕구를 자극하는 한편, 달걀을 직접 배달하는 등 차별화를 꾀했다.

지난달 그는 한 주 동안 그는 750개의 달걀을 판매해 250파운드(약 37만원)를 벌어들였다. 고객들이 늘어나는 추세로 봤을 때, 앞으로 그는 연간 약 1만3000파운드(약 2000만원)을 벌어들일 것으로 추정된다.

주니어 와이엇은 "처음 벌어들인 돈으로 영국 축구팀 리버풀의 챔피언스 리그 티켓을 구매했다"고 말했다.

'Mr Free Range' 페이스북 페이지에는 주니어 와이엇의 달걀을 구매할 수 있는 연락처와 자신이 직접 판매용 달걀로 요리한 사진 등이 게재되어 있다.

여현구 인턴기자 yeo.hyungoo@joongang.co.kr