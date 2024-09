유튜브 '조회 수 1위' 조만간 역전 예상 … '강남스타일' 맹추격 중인 MV

유튜브 조회 수 1위를 놓고 쫓고 쫓기는 접전이 벌어지고 있어 화제다.

현재까지는 가수 싸이(PSY)의 '강남스타일' 뮤직비디오가 28억9326만6516회로 유튜브 조회 수 1위 동영상 타이틀을 지키고 있다. 싸이의 강남스타일 뮤직비디오는 2012년 7월 15일 공개되어 특유의 '말춤'으로 세계적인 인기를 누린 바 있다.

그런데 10일 현재 미국 힙합 가수 위즈 칼리파(Wiz Khalifa)의 'See You Again' 뮤직비디오가 조회 수 28억9216만4477회로 바짝 추격 중이다.

'See You Again'은 '분노의 질주 : 더 세븐(Fast and Furious 7)'의 오리지널 사운드 트랙으로 삽입되어 큰 사랑을 받은 곡이다.

교통사고로 안타깝게 고인이 된 배우 폴 워커(Paul Walker)를 추모하는 의미가 담겼다. 유튜브에는 2015년 4월 6일 뮤직비디오가 공개되었다.

과연 싸이의 '강남스타일'이 'See You Again'을 따돌리고 계속 유튜브 조회 수 1위를 수성할 수 있을지 네티즌들의 관심이 뜨겁다.

정우영 인턴기자 chung.wooyoung@joongang.co.kr