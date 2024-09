'프듀2' 김사무엘, 8월 2일 솔로 정식 데뷔 (공식)

사무엘(samuel)이 다음달 2일 솔로 가수로 정식 데뷔한다.

10일 사무엘 소속사 브레이브엔터테인먼트는 공식 SNS 계정을 통해 사무엘 데뷔 일 및 앨범 재킷, 트랙리스트를 공개했다.

공개된 앨범 재킷은 새 하얀 바탕에 강렬한 레드 컬러의 '16' 이라는 숫자가 시선을 압도한다.

트랙리스트에는 '보석함(Jewel Box)', '식스틴 (Feat. 창모) (Sixteen)', 'I Got It' (Feat. Maboos), 'With U (Feeat. 청하), '123 (One Two Three) (Feat. Maboos), 'I'm Ready' 등 총 6곡이 담겼다.

지난 6월 네이버 V라이브에서 선공개 했던 5곡과 '보석함' 이라는 곡이 새롭게 추가 수록되어 있어 눈길을 끈다.

사무엘은 지난 6월에 종영한 Mnet ‘프로듀스 101 시즌2’에 출연하여 탈락의 고배를 마셨다. 그러나 브레이브엔터테인먼트의 수장 용감한 형제가 사무엘의 솔로 가수로 데뷔를 선언하며 팬들의 응원을 받은 바 있다.

