번역 서비스 사용 시 점 개수에 따라 정반대의 번역이 나온다?

"사랑해"와 "사랑해........"

앞 문장과 달리 뒤 문장은 왠지 모르게 힘이 빠지고 청자의 눈치를 보고 있다는 느낌이 든다. 이처럼 인터넷 용어에서는 온점의 개수로 화자의 미묘한 감정을 표시할 수 있다. 그런데 언어 사용자들만이 파악할 수 있을 것 같은 세밀한 감정을 번역 서비스 역시 이해하고 있어 눈길을 끈다. 포털 사이트 네이버의 번역 서비스를 이용할 때 같은 문장이라도 온점 개수에 따라 번역이 정반대로 이뤄지는 것이다.

9일 네이버 번역기에 "Please, let me die."라는 문장을 검색하면 "제발 절 죽게 내버려 둬요"라고 번역된다. 반면 같은 문장에 온점을 여러 개 찍어 "Please, let me die……" 문장을 검색하면 "제발, 내가 죽게 놔두지 마"라고 번역된다.

번역기가 화자의 감정을 인지하는 것처럼 보이는 번역 사례는 또 있다.

'He(그)'라는 단어에 온점을 여러 개 붙여 검색하면 "그는 죽었다"라고 번역된다. 'She(그녀)'라는 단어에 온점을 여러 개 붙이면 "그녀는 울었다"고 번역된다.