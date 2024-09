이효리 시어머니가 일본 온천 여행 갔다가 ‘뜨헉’ 한 이유

가수 이효리가 남편 김상순의 어머니와 일본 온천 여행을 간 사연을 소개했다.

5일 방송된 MBC 예능프로그램 ‘라디오스타’에서 진행자 윤종신이 “시어머니와 일본 온천 여행을 갔다가 온 몸을 배배 꼬았다”고 말하자 “처음으로 시부모님과 온천 여행을 갔어요. 갔는데 목욕탕을 같이 들어가는 것도 민망한데 제 몸에 문신이 너무 많은 거예요”라고 말했다.

이에 윤종신이 웃으며 “아..아가(라고 했겠어요)”라고 말했다. 이에 이효리는 “아 어머니가 저를 ‘아가’라고 부르세요. 아가인데 뱀 문신이 막 이렇게”라고 밝혔다. 또한 “저를 너무 예뻐하셔서 말씀은 안 하시는데 속으로는 조금 ‘뜨헉’하셨을 거예요”라고 말했다. 그러면서 “뱀 거북이 다 있어가지고 십장생 느낌으로다가”라며 웃었다.

한편 이효리의 오른팔 뒤쪽에는 ‘Walk lightly in the spring, Mother earth is pregnant(봄에는 사뿐히 걸어라, 어머니 같은 지구가 임신 중이니)’라는 글이 문신으로 새겨져 있다. 해당 글귀는 인디안 속담으로 알려졌다.