문 대통령 “성명으로만 대응할 상황 아니다”…출국 직전 ‘무력시위’ 대응

‘도발에는 행동으로 대응한다. 말로 끝나지 않는다.’

한ㆍ미 미사일 부대가 5일 오전 7시 동해안에 탄도미사일 사격을 통해 ‘한ㆍ미 미사일 연합 무력시위’를 한 배경에는 문재인 대통령의 이같은 의지가 반영됐다는 분석이 나오고 있다. 문 대통령이 이날 오전 8시 한ㆍ독 정상회담과 주요 20개국(G20) 정상회의를 위해 독일로 출국하기 1시간 전에 무력시위를 한 것도 이런 해석에 무게를 더해주고 있다.

문 대통령은 전날 북한의 도발 직후 “북한의 엄중한 도발에 우리가 성명으로만 대응할 상황이 아니며, 우리의 확고한 미사일 연합 대응태세를 북한에게 확실히 보여줄 필요가 있다”고 말했다고 청와대 고위관계자는 전했다. 문 대통령의 무력시위 지시를 받은 정의용 청와대 국가안보실장은 이후 전날 밤 9시쯤 허버트 맥마스터 백악관 국가안보보좌관에게 전화를 걸어 문 대통령의 공동 발사 제안을 설명했다고 한다.

도널드 트럼프 미국 대통령 또한 맥마스터 보좌관을 통해 문 대통령의 제안을 전해 듣자 전격 동의한 뒤 “북한의 도발에 대한 문 대통령의 단호한 의지를 높이 평가하고 공감한다”고 말했다고 이 관계자는 전했다.

문 대통령의 이같은 지시는 지난달 30일 한ㆍ미 정상회담을 통해 한국이 ‘한반도 문제의 주도권’을 갖기로 양국이 합의한 것의 연장선으로 볼 수 있다. 북한과의 유화적 대화뿐 아니라 북한을 향한 군사적 대응에서도 우리 정부가 주도권을 가질 수 있다는 의미다. 문 대통령은 미국 현지 동포 간담회에서 “남북 관계에서 주변국에 기대지 않고 우리가 운전석에 앉아 주도해 나가겠다”고 강조했었다.

동시에 이번 ‘한ㆍ미 미사일 연합 무력시위’는 북한의 도발에 대응하는 문제에 대해선 한ㆍ미 양국 정상간의 호흡에 문제가 전혀 없다는 걸 보여준 것이기도 하다. 문 대통령은 전날 북한의 도발 이후 청와대에서 데이비드 캐머런 전 영국 총리와 만나 “저는 북한이 돌아올 수 없는 다리를 건너지 않기를 바란다”며 “중국이 나름 역할을 하고 있지만 지금보다 강력한 역할을 해 줘야 근원적으로 해결이 가능하다”고 말했다. 북한 문제 해결을 위한 중국의 현재 역할이 부족하다는 걸 에둘러 비판한 셈이다.

트럼프 대통령 역시 전날 트위터에 “아마 중국이 더 강한 움직임을 통해 이런 말도 안 되는 짓을 끝장낼 것(end this nonsense once and for all)”이라고 적었다. 한ㆍ미 양국의 정상이 중국의 역할을 촉구한 것이다.

북한의 위협이 심각한 수준에 도달한 상황에서 출국한 문 대통령은 출국길에 배웅나온 더불어민주당 지도부에게 “북한이 미사일을 발사하는 등 누란의 위기다. 발걸음이 무겁다”는 말을 남겼다고 한다. 비행기에 오르는 문 대통령의 표정 또한 지난달 28일 미국으로 출국할 때와 달리 굳은 표정이었다.

이런 상황인 만큼 청와대는 임종석 대통령 비서실장을 중심으로 비상근무 체제에 들어갔다. 임 실장은 문 대통령은 부재 중 청와대 수석ㆍ보좌관 회의 등을 통해 안보상황뿐 아니라 장마와 태풍으로 인한 재난 대비태세 등도 수시로 점검할 예정이다. 앞서 문 대통령은 전날 국가안전보장회의(NSC) 전체회의를 주재한 자리에서 “제가 출국하면 정부 각 부처는 국무총리를 중심으로 합심 단합하여 국민들이 북한의 계속되는 도발에 불안해하지 않도록 비상한 각오로 최선을 다해 달라”고 당부했다.

