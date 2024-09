유아인, 군면제 이후 첫 SNS…“태양은 뜬다” “내가 널 지켜줄게. 믿어 날”

배우 유아인(31·엄홍식)이 병역 면제 판정 이후 처음으로 소셜네트워크서비스에 글을 올렸다.

3일 유아인은 자신의 인스타그램에 “내가 널 지켜줄게. 믿어 날 #서태지 #인터넷전쟁”이라는 글과 가수 서태지의 노래인 '인터넷 전쟁'의 가사를 캡처해 올렸다.

그는 가사 중 ‘경직된 넌 침 튀면서 무식한 억지만 늘어놨고’ 부분을 강조해놨다.

‘인터넷 전쟁’은 지난 2000년 서태지의 6집 앨범 ‘울트라맨이야’에 수록된 곡으로 악성 댓글을 비판하는 내용을 담고 있다. 이에 유아인이 노랫말을 빌려 현재 자신의 심정을 대신 표현한 것으로 보인다.

또한 그는 “the sun will rise in every morning(내일의 태양이 뜬다)”라며 오바마 미국 전 대통령이 희망과 극복의 의지를 담아 한 말을 올리기도 했다.

유아인은 지난 2015년 12월과 이듬해 5월, 12월 이어 올해 3월 등 4차례에 걸친 신체검사에서 등급 보류에 해당하는 7급 판정을 받았다. 이에 지난 5월 재검을 받았으며 이 과정에서 지난 2월 그의 골종양 투병 사실이 알려졌다.

지난달 27일 유아인 소속사 UAA는 앞서 “유아인은 기존 질환으로 인해 병무청으로부터 ‘현역 자원 활용불가’ 병역 면제 판정을 받았다”고 밝힌 바 있다.