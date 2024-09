[강찬수의 에코 파일] 곤충 Insects

『세상에 나쁜 벌레는 없다』The voice of the infinite in the small

조안 엘리자베스 룩 지음 ∣ 조응주 옮김 ∣ 민들레

파리와 바퀴벌레에 이르기까지 곤충에 대해 사람들이 가진 편견과 선입견을 지적한 책이다. 잘 알려지지 않은 곤충의 참 모습을 알려주고, 곤충들이 알게 모르게 사람들에게 다양한 도움을 제공한다는 점도 강조하고 있다. 또 지구상에서 4억 년 동안 존재했던 곤충이 뒤늦게 등장한 사람들 때문에 생존의 위협을 받으면서 변화된 환경에 적응해야 하는 처지를 묘사하고 있다.

『인섹토피디아』Insectopedia

휴 래플스 지음 ∣ 우진하 옮김 ∣ 21세기북스

지구상에 존재하는 다양한 곤충의 모습, 곤충을 연구하는 사람들을 닮은 책이다. 특히 ‘곤충백과사전’이란 제목처럼 A에서부터 Z에 이르기까지 26개 항목별로 철학·문학·역사·경제 등과 관련된 곤충 정보를 다루고 있다.