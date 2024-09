8개국 정상급 연주자들의 현악 앙상블 듣는다

세계 8개국 정상급 연주자들이 참여하는 음악제 ‘제1회 인천뮤직, 힉엣눙크(IncheonMusic, hic et nunc!)’가 7월 1~8일 인천대 대공연장 등에서 열린다. 라틴어인 ‘힉엣눙크(hic et nunc)’는 ‘여기 그리고 지금’(here and now)이라는 의미다.

‘제1회 인천뮤직, 힉엣눙크’ 내일 열려

‘힉엣눙크’의 첫 오프닝 콘서트에는 배우 윤석화와 올레 아카호시 예일대 (첼로) 교수, 신수정 전 서울대 음대학장 등 9명이 나선다. 4일에는 트라이보울, 7일에는 청라엘림아트센터에서 ‘교수와 비르투오소’의 음악회가 열린다. 뉴욕 메트로폴리탄 오페라 오케스트라 악장이자 줄리아드음대 교수인 데이비드 챈이 연주한다.

‘힉엣눙크’는 세종솔로이스츠와 인천대와 기획했다. 세종솔로이스츠는 1994년 줄리아드대 강효 교수가 한국 등 8개국의 정상급 연주자를 모아 창설했다. 조동성 인천대 총장은 “힉엣눙크는 300만 인천시민을 비롯한 5000만 한국인이 자랑스러워 할 음악제로 발전시키겠다”고 말했다.

