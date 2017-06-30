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사회 사회일반

[인사] 문화체육관광부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 27면

◆문화체육관광부<국장급 전보>▶문화정책관 김정배

◆서울시<행정>▶대변인 언론담당관 강옥현▶서울혁신기획관 청년정책담당관 강석▶시민소통기획관 시민봉사담당관 이미숙▶감사위원회 감사담당관 박범▶기획조정실 기획담당관 박진영▶기획조정실 공기업담당관 임출빈▶여성가족정책실 외국인다문화담당관 고경희▶비상기획관 민방위담당관 고영대▶정보기획관 데이터센터소장 김현규▶복지본부 복지정책과장 정환중▶복지본부 장애인자립지원과장 안찬율▶도시교통본부 교통정책과장 구종원▶〃주차계획과장 이병수▶문화본부 역사문화재과장 김수덕▶기후환경본부 환경정책과장 이상훈▶행정국 인사과장 김권기▶재무국 재무과장 신종우▶〃자산관리과장 정상훈▶〃세제과장 천명철▶〃세무과장 조조익▶〃38세금징수과장 서문수▶평생교육국 평생교육과장 김명주▶관광체육국 관광사업과장 김태명▶도시재생본부 재생정책과장 강희은▶지역발전본부 서남권사업과장 김윤규▶시의회사무처 의정담당관 전명수▶상수도사업본부 요금관리부장 조세연▶〃서부수도사업소장 박영헌▶〃동부수도사업소장 이구석▶〃북부수도사업소장 김두성▶인재개발원 인재양성과장 오진완▶서울대공원 관리부장 박진순▶금천구 전출 전재선▶기획조정실 시민참여예산반장 박숙희▶일자리노동정책관 노동정책담당관 직무대리 박경환▶경제진흥본부 공정경제과장 직무대리 김창현▶〃도시농업과장 직무대리 송광남▶도시교통본부 버스정책과장 직무대리 김정윤▶관광체육국 체육정책과장 직무대리 최한철▶〃체육시설관리사업소장 직무대리 박영준▶시민건강국 보건의료정책과장 직무대리 김순희▶푸른도시국 서울로운영반장 조영창▶시의회사무처 의사담당관 직무대리 송인상▶서울시립미술관 경영지원부장 직무대리 최생인▶기획조정실 재정관리담당관 윤재삼<기술>▶안전총괄본부 보도환경개선과장 권완택▶〃도로시설과장 박상돈▶〃교량안전과장 한유석▶〃북부도로사업소장 신응수▶도시계획국 도시계획과장 양용택▶〃토지관리과장 조봉연▶푸른도시국 공원녹지정책과장 유영봉▶도시기반시설본부 도시철도설비부장 구자훈▶상수도사업본부 생산부장 유성종▶〃암사아리수정수센터소장 가길현▶한강사업본부 시설부장 최진석▶서울역사박물관 경영지원부장 송임봉▶동대문구 전출 서관석▶노원구 전출 임우진▶기후환경본부 녹색에너지과장 직무대리 김중영▶상수도사업본부 뚝도아리수정수센터소장〃신동호▶푸른도시국 자연생태과장〃하재호▶보건환경연구원 동물위생시험소장〃최태석▶시민건강국 생활보건과장〃김선찬▶서북병원 약제부장〃정덕숙▶광진구 전출 이도우▶도시기반시설본부 도시철도건축부장 직무대리 정택근▶정보기획관 공간정보담당관〃박문재▶정보기획관 정보통신보안담당관〃김완집▶보건환경연구원 질병연구부장(4급 상당) 김일영▶보건환경연구원 물환경연구부장(4급 상당) 이목영▶도시재생본부 광화문광장기획반장 박상보▶도시계획국 도시관리과장 임창수

◆한양대<서울 캠퍼스>▶공과대학장·공학대학원장 정성훈▶공과대학2학장 송윤흡▶공과대학3학장 백운규▶공과대학4학장 유홍희▶생활과학대학장 엄애선▶대외협력처장 오성근<에리카캠퍼스>▶과학기술융합대학장 차민철▶국제문화대학장 정하미▶언론정보대학장 전범수▶교무처장 이한승▶기획홍보처장 윤성호

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