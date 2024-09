“한ㆍ미 정상의 대북 접근법 달라 양국 관계 위기 생길 수도”

“이번 한ㆍ미 정상회담이 성공할지 여부는 낙관할 수 없다. 오히려 양국 정상의 서로 다른 접근법이 양국 관계에서 위기를 야기할 수도 있다.”

그레이엄 앨리슨 美 하버드대 교수 인터뷰 # 트럼프 ‘압박 강화’와 문재인 ‘대화 추구’ 충돌 # 美 ‘최대 압박과 관여’ 대북 정책…평가엔 일러 # 사드 배치 미룬 건 새 옵션 찾기 위한 시간벌기용 # 어떤 정책도 北 핵무기 개발 막을 수 없을 것 # 미ㆍ중 갈등 해결위해 글로벌 이슈 함께 대응해야 #

동북아 문제와 핵 안보 관련, 세계적 석학인 그레이엄 앨리슨(77) 미 하버드대 벨퍼센터 소장의 한ㆍ미 정상회담(29~30일) 전망이다. 28일 본지와의 e메일 인터뷰에서다.

앨리슨 교수는 “도널드 트럼프 정부는 현재 북한과의 협상을 배제하고 강하게 압박하고 있는 반면 문재인 정부는 북한과의 접촉면을 늘리면서 대화를 추구하고 있다”면서 첫 정상회담에서 한ㆍ미 양국 관계에 위기를 초래하는 것을 피해야 한다고 조언했다.

그는 특히 고고도미사일방어(THAADㆍ사드) 체계에 대한 문재인 정부의 환경영향평가 실시에 대해 ‘새로운 옵션을 찾기 위한 시간 벌기’라고 지적했다.

최근 미ㆍ중 관계를 분석한『미국과 중국은 전쟁을 피할 수 없는가?(Destined for War: Can America and China Escape Thucydides‘s Trap?)』라는 책을 펴내기도 한 앨리슨 교수는 역대 공화당과 민주당 정권 모두에서 국방부 고위직을 지냈다. 다음은 그와의 문답.

-한ㆍ미 정상회담을 앞둔 양국 지도자들의 대북정책 기조에는 사뭇 다른 측면이 있다. 어떻게 차이를 극복하고, 양국 관계를 강화할 수 있을까.

“어려운 문제다. 두 정상에 의해 한ㆍ미 관계가 위기로 갈 가능성이 있다. 모두 알고 있듯이 문 대통령은 김대중(DJ) 정부의 햇볕정책과 같은 맥락에서(물론 세부적으로는 차이가 있지만) 북한과의 관계 개선을 위해 활발한 시도를 할 것이다. 반면 트럼프 대통령은 북한에 대한 군사적 공격 위협을 서슴치 않고 있다. 대북 군사행동도 옵션에 포함돼 있다. 트럼프의 이런 전략은 북한이 핵 무기 등으로 미국을 위협하지 못하도록 하기 위해서다. 트럼프는 현재 북한에 대한 공격 전 마지막 단계로 중국을 통한 대북 경제적 압박을 강화하고 있다.

반면 문재인 정부는 대화를 추구한다. 문 대통령은 트럼프와 달리 남한의 대북 경제제재를 완화할 가능성도 비치고 있다. 두 리더의 정책 목표가 충돌하는 것이다. 따라서 두 지도자가 양국 관계에서 위기를 만들지 않기 위해 노력하겠지만 성공할 지는 낙관하기 쉽지 않다. 북한에 대한 두 정상의 다른 접근법이 양국 관계에 위기를 가져올 수 있는 만큼 적어도 이번 정상회담에선 이를 피해야 한다.”

-트럼프 대통령의 대북정책인 ‘최대의 압박과 관여(Maximum pressure and engagement)’ 에 대한 평가는.

“정책이 보완되면서 점점 구체화하는 과정에 있기 때문에 평가하기엔 아직 이르다. 대신 한반도 문제를 둘러싼 미ㆍ중 간의 시각차를 설명하겠다. 베이징의 지인들은 현재 직면한 문제의 원인은 한반도에서의 미국의 존재 때문이라고 한다. 미국의 존재감이 한반도에 없다면 이런 상황이 결코 벌어지지 않았을 것이란 주장이다. 미국의 시각에서 한국은 미국 주도의 새로운 아시아 질서 형성에 필요하면서도 도움을 줘야 하는 존재다. 한국은 이런 미ㆍ중 사이에 끼어 있는 형국이다.”

-사드 배치로 중국의 압박 등 한국이 어려운 상황에 처해 있는데.

“사드 배치는 문재인 정부가 들어서기 전에 이미 불거지고 결정된 사안이다. 만약 문 대통령에게 사드배치 여부가 맡겨졌다면 배치하지 않았을 것이다. 문 대통령이 환경영향평가를 이유로 배치를 미루는 것은 새로운 옵션을 찾기 위한 시간을 벌기 위해서다. 이런 상황을 볼 때 나는 사드 배치가 멀지않은 미래에 완료될 것이라는 데 심각한 의문을 갖고 있다.”

-문재인 정부는 상대적으로 이전 정부보다 대북 정책에서 유연하다. 이런 정책이 북핵 문제 해결에서 성공을 거둘 수 있을까.

“성공할 것이라고 생각하지 않는다. 좀 더 엄격하게 말하면 어떤 정책도 북한의 핵무기 개발을 막을 수 없다.”

-미국과 중국 간 관계는 어떻게 진단하나.

“미ㆍ중은 전쟁을 향한 충돌과정에 있다. 전쟁을 피하기 위한 부단한 노력을 해야 한다. 노련한 국가차원의 전략이 필요하다. 1세기 전 미국이 부상할 때 영국은 전쟁을 피했고, 소련이 떠오를 때도 전쟁 없이 냉전시대가 잘 관리됐었다. 일단 미ㆍ중이 핵무기, 테러리즘, 기후변화 등 글로벌 이슈에 대해 힘을 모아 대응하면서 국가이익을 지키려는 노력이 필요하다. 이런 ‘거대한 위협’들에 집중하면서 양국 관계를 재설정하는 것이다. 또 현재 미ㆍ중을 둘러싼 국제적 환경이 급변하지 않도록 해야한다. 과거에 미국과 소련이 그랬듯이 라이벌들이 서로를 받아들일 수 있는 환경을 만들어야 한다.“

-최근 발간한 저서를 통해 전달하려는 메시지는.

“책의 목적은 미래를 예측하는 것이 아니라 불행을 예방하는 것이다. 메시지는 크게 두 가지다. 첫째는 현 상황을 볼 때 향후 수 십년 안에 미ㆍ중 전쟁이 발발할 가능성은 작지만 좌시해서는 안된다는 점이다. 위험을 과소평가할 경우 리스크는 더욱 커진다. 둘째는 전쟁이 양국의 관계 설정에 필수적이지 않다는 점이다. 우리는 역사를 통해 패권국가가 경쟁국과 전쟁 없이 관계를 잘 관리했던 사실을 확인할 수 있다. 책에서 언급한 ‘투키디데스의 함정’은 새로운 강대국이 부상하면 기존의 강대국이 이를 두려워하게 되고 이 과정에서 전쟁이 발발한다는 고대 그리스의 역사가 투키디데스의 주장을 담은 용어다. 미ㆍ중 두 나라에 이를 피하라는 경고의 메시지를 이 책은 담고 있다.”

☞그레이엄 앨리슨 교수=미국 외교안보 분야 권위자다. 중국과 한반도 문제에 정통하다. 하버드대를 졸업하고 동 대학원에서 정치학 박사학위를 받았다. 1977~89년 하버드대 케네디스쿨 학장을 지냈다. 로널드 레이건 행정부 때는 캐스퍼 와인버거 국방장관 특별보좌관, 빌 클린턴 정부에선 국방차관보를 지냈다.

최익재 기자 ijchoi@joongang.co.kr