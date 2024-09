경기 도중 실례한 UFC 여성 파이터

UFC 한 여성 파이터의 경기가 화제다. 이종격투기 선수 저스틴 켜기(29·러시아)가 경기 도중 실례를 했기 때문이다.

저스틴 키시는 지난 26일(한국시간) 미국 오클라호마시티 체서피크 에너지 아레나에서 열린 UFC 파이트 나이트 112 여성 스트로급 경기에서 펠릭스 헤릭(32·미국)과 맞붙었다.

사고는 3라운드에 발생했다. 키시는 3라운드 백 포지션을 내주고 목을 잡혔지만, 최선을 다해 버텼다. 초크 기술로 얼굴이 일그러지면서도 버텨냈고 끝내 키시는 초크에서 풀려났다. 관중들은 키시의 투혼에 박수를 치며 열광했다.

UFC 해설자도 키시가 힘겹게 초크를 견디는 것을 보고 “어떻게 빠져나왔을까? 키시의 강인한 의지는 대단하다”고 칭찬했다.

그러나 경기 후 화제가 된 것은 따로 있었다. 키시가 초크 상태를 탈출하려고 기를 쓰면서 경기장 바닥에 실례한 것으로 보인다. 옥타곤 바닥에는 갈색 물체가 묻어있었고 이후 이 장면이 회자하면서 네티즌들은“사실상 은퇴 경기 아니냐”는 우스갯소리도 나오고 있다.

그러나 UFC 팬들은 키시의 투혼을 칭찬하는 분위기다. 한 팬은 “그가 얼마나 경기에 집중했는지를 보여주는 장면”이라면서 “집념 어린 끈기로 사실상 탈출이 불가능한 포지션을 벗어난 데에 박수를 보내고 싶다”고 했다.

이날 키시는 0-3(26-30, 26-30, 27-29) 판정패했다. 하지만 키시는 경기 후 자신의 SNS를 통해 “나는 전사다. 결코 포기하지 않을 것(I am a warrior, and I will never quit)”이라고 의지를 불태웠다.