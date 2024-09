[라이프 트렌드] 대학생·직장인 실용영어 능력 기르는 ‘중앙일보 TOSEL(토셀)’ 첫선

영어 능력 인증 시험(Test of the Skills in the English Language)의 줄임말

시험일자 2017년 11월 18일(1회)

시험신청 2017년 8월 21일부터 홈페이지에서

응시료 4만원

시험공부 2017년 7월 말부터 홈페이지와 서점에서 모의고사 형태 교재 구매 가능