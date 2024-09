강경화 "사드 환경영향평가, 한국민 지지 확보로 한미동맹 강화할 것"

강경화 외교부 장관이 26일 “고고도미사일방어(THAAD·사드) 체계 배치와 관련해 환경영향평가를 실시하는 것은 한국 국민의 더 많은 지지를 확보로 이어질 것이고, 이로써 한미동맹은 더욱 강해질 것”이라고 말했다.

중앙일보와 미국 전략국제문제연구소(CSIS)가 26일 서울 신라호텔에서 주최한 ‘중앙일보-CSIS 포럼 2017’ 오찬사에서 강 장관은 “한국은 한미동맹의 정신에 입각한 합의를 번복하거나 철회할 생각이 없다. 동맹으로서 사드 문제에서 상호 신뢰의 원칙 하에 계속 협력해나갈 것(collaborate based on mutual trust)”이라며 이처럼 말했다.

이날 오찬사는 강 장관이 취임 뒤 처음으로 한 공개 정책연설이었다.

강 장관의 오찬사는 29~30일(현지시간) 워싱턴에서 열릴 한·미 정상회담에 초점이 맞춰졌다.

그는 “문재인 대통령은 (이번 정상회담에서)한미동맹을 좋은 동맹에서 위대한 동맹으로(from good to great) 격상시킬 것”이라고 자신했다. ‘위대한 동맹’은 지난달 11일 문 대통령이 취임 뒤 처음으로 도널드 트럼프 미 대통령과 통화할 당시 트럼프 대통령이 직접 쓴 표현이다.

강 장관은 그러면서 “확장억제전략협의체(EDSCG)을 포함한 외교·국방 당국 간 소통의 제도화가 이런 (동맹 격상)논의의 핵심적인 요소가 될 것”이라고 강조했다. 확장억제는 동맹국이 적대국의 핵공격 위협을 받을 경우 미국이 핵우산, 미사일방어체계, 재래식 무기를 동원해 미 본토와 같은 수준의 억제력을 제공한다는 개념이다.

첫 고위급 EDSCG는 지난해 12월 워싱턴에서 열렸다.

다만 한국에선 박근혜 전 대통령이 탄핵됐고, 미국에서는 오바마 행정부가 트럼프 행정부로 바뀌면서 협의체가 계속 유지될 지에 대해서는 의문이 제기됐다. 하지만 강 장관이 이날 연설을 통해 양국이 정부 교체 등 상황 변화와 상관없이 이를 정례화, 확고하게 이어나가겠다는 안보 의지를 밝힌 것이다.

강 장관은 또 “문 대통령과 트럼프 대통령은 회담에서 한반도의 평화 번영을 이룰 수 있는 실용적인 방법에 대한 공동의 전략(joint strategy)을 논의할 것”이라며 “두 정상은 북한 핵과 미사일 문제에 있어 공동의 시각을 갖고 있다”고 말했다.

그는 “양국 모두 북핵 문제를 최우선 순위에 놓고 있으며, 완전한 북핵 폐기를 목표로 하며, 제재·압박·대화라는 모든 수단을 활용해 문제를 풀려고 한다. 또 조건이 올바를 경우에는 관여와 개입을 위한 문도 열고 있다”고 설명했다.

“우리 정부의 이런 전략은 미국의 대북 기조인 ‘최고의 압박과 관여’와 꼭 같다(mirror)”고도 표현했다.

그는 “문 대통령과 트럼프 대통령은 양국의 강력하고 역동적인 경제협력이 한미동맹의 주춧돌임을 다시 확인할 것”이라며 “우리는 양국 간 협력을 에너지, 인프라, 정보 및 통신 기술 등 다양한 분야로 확대할 예정”이라고 소개했다.

“이를 기반으로 양국의 강력한 경제 성장과 일자리 창출이 이뤄지도록 할 것”이라며 문 대통령의 경제 협력 ‘방미 선물’을 시사하기도 했다.

강 장관은 또 정상회담에서 양 정상 간에 이견이 예상되는 부분도 하나씩 짚었다.

개성공단 재개 문제와 관련해 “이는 대북 압박과 제재를 강화하는 지금 시점에 이야기할 것이 아니다. 북한의 핵·미사일 위협 대응에 있어 진전이 있다는 것이 확실해야(assure) 고려할 수 있다”고 말했다. 이어 “이는 적절한 조건(only under the right circumstances) 하에서만, 미국과의 긴밀한 협의 하에 진행할 것”이라고도 했다. 또 “인도주의적 지원과 인적 교류는 정치적 고려와는 독립적으로, 하지만 국제제재의 틀 안에서 압박·제재와 함께 추진할 것”이라고 강조했다.

북한 인권 문제에 대해 그는 “한국은 인권이 인류 보편의 가치라는 입장을 유지하고 있으며, 어떤 이의 권리도 주권이라는 이름 하에 착취되거나 남용돼선 안 된다고 여긴다”고 말했다. 미국인 청년 오토 웜비어(22)가 북한에 억류됐다 혼수상태로 풀려난 직후 사망한 데 대해서는 “그에 대한 북한의 잔혹한 처우를 규탄하고 애도를 표한다”는 기존 입장을 다시 밝혔다.

강 장관은 “한반도가 어느 때보다도 많은 도전에 직면한 상황에서 이번 한미정상회담은 한반도의 평화로운 미래를 위한 이정표이자 역사적인 첫 걸음이 될 것”이라고 강조했다. 또 “한미동맹은 한국 외교·안보의 초석이 돼 왔고 앞으로도 그럴 것이며, 우리는 한반도에서 평화와 안보의 로드맵을 이행하는 데 함께 할 것”이라고 말했다.

유지혜 기자 wisepen@joongang.co.kr