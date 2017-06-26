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사회 사회일반

[인사] 서울시 外

중앙일보

입력

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종합 23면

◆서울시<3급 승진>▶기획담당관 이영기▶언론담당관 이수연▶재생정책과장 여장권▶시의회 의정담당관 정광현▶공원녹지정책과장 최윤종<4급 승진>▶언론담당관 박경환▶사회혁신담당관 김정윤▶시민소통담당관 송인상▶감사담당관 박영준▶여성정책담당관 김창현▶정보기획담당관 김순희▶복지정책과 조영창▶환경정책과 박숙희▶세무과 최한철▶주택정책과 송광남▶상수도사업본부 최생인▶하천관리과 김중영▶도로관리과 신동호▶조경과 하재호▶보건환경연구원 최태석▶서대문구 김선찬▶어린이병원 정덕숙▶시설계획과 박상보▶안전총괄과 이도우▶도시활성화과 이순하▶성북구 정택근▶토지관리과 박문재▶총무과 김완집▶보건환경연구원 김일영▶보건환경연구원 이목영

◆서울시교육청<3급(지방부이사관) 승진>▶교육연수원 총무부장 정용문▶교육시설관리본부장 정해철▶양천도서관장 이숙희<4급(지방서기관) 승진>▶기획조정실 노사협력담당관 김양주▶평생진로교육국 평생교육과 조성남▶교육행정국 학교지원과 임찬식▶교육연구정보원 총무부장 금여송▶학생교육원 총무부장 이정순▶학생체육관장 김재숙▶교육시설관리본부 총무부장 정호▶고척도서관장 최윤세▶종로도서관장 문상구<3급(지방부이사관) 전보>▶교육행정국장 백종대▶마포평생학습관장 이연주▶남산도서관장 김재선▶송파도서관장 김선희<4급(지방서기관) 전보>▶과학전시관 총무부장 강영숙▶교육연수원 교육행정연수부장 김원식▶학교보건진흥원장 박연선▶영등포평생학습관장 김석일▶용산도서관장 송영옥▶북부교육지원청 행정지원국장 김동지

◆경찰청<총경급 전보>▶전북지방경찰청 홍보담당관 박달순▶〃청문감사담당관 직무대리 최홍범▶〃경무과장 정재봉▶〃정보과장 직무대리 박주현▶〃보안과장 박정근▶〃112종합상황실장 유윤상▶〃생활안전과장 직무대리 송승현▶〃여성청소년과장 김태형▶〃형사과장 김성중▶〃경비교통과장 김성재▶〃전주덕진서장 함현배▶〃군산서장 최원석▶〃익산서장 이상주▶〃남원서장 임상준▶〃김제서장 박훈기▶〃부안서장 이동민▶전남지방경찰청 홍보담당관 직무대리 박인배▶〃청문감사담당관 이용석▶〃경무과장 직무대리 서정순▶〃정보화장비과장 민성태▶〃112종합상황실장 직무대리 박준성▶〃생활안전과장 박상우▶〃여성청소년과장 직무대리 류미진▶〃수사1과장 직무대리 강일원▶〃형사과장 조규향▶〃경비교통과장 직무대리 임경칠▶〃목포서장 최인규▶〃여수서장 신기선▶〃고흥서장 진희섭▶〃해남서장 장익기▶〃장흥서장 백형석▶〃보성서장 박규석▶〃영암서장 박상진▶〃강진서장 이혁▶〃담양서장 황석현▶〃완도서장 김선권▶〃진도서장 오충익▶경북지방경찰청 홍보담당관 박권욱▶〃112종합상황실장 이성호▶〃경비교통과장 김상렬▶〃포항북부서장 박찬영▶〃안동서장 박영수 ▶〃영주서장 이봉균▶〃칠곡서장 이병우▶〃의성서장 이상국▶〃예천서장 김태철▶〃영양서장 양태언▶〃고령서장 김준식▶〃울릉서장 강상길▶경남지방경찰청 홍보담당관 이태규▶〃청문감사담당관 류재응▶〃정보화장비과장 백승면▶〃정보과장 하재철▶〃보안과장 이희석▶〃112종합상황실장 직무대리 김만수▶〃생활안전과장 박병기▶〃여성청소년과장 직무대리 박동주▶〃마산동부서장 박장식▶〃진해서장 김정완▶〃진주서장 정성수▶〃김해서부서장 강신홍▶〃사천서장 주용환▶〃밀양서장 이선록▶〃합천서장 심한철▶〃고성서장 김오녕▶〃남해서장 채주옥▶제주지방경찰청 청문감사담당관 직무대리 이경자▶〃경무과장 김학철▶〃112종합상황실장 이명균▶〃생활안전과장 직무대리 임태오▶〃여성청소년과장 직무대리 김성준▶〃형사과장 직무대리 김기헌▶〃경비교통과장 직무대리 이원준▶〃정보과장 직무대리 오익현▶〃보안과장 이을신▶〃외사과장 직무대리 장한주▶〃제주해안경비단장 박기남 ▶〃제주동부서장 박혁진▶〃제주서부서장 박영진▶대기 서울 경무과 홍덕기▶〃부산 경무과 김성훈 이승재▶〃대구 경무과 서상훈▶〃인천 경무과 전기완▶〃광주 경무과 장효식▶〃경기남부 경무과 김춘섭 최재천 신상석▶〃경기북부 경무과 김성권 정두성▶〃충북 경무과 오원심 이광숙▶〃충남 경무과 이원정▶〃전북 경무과 박성구 김동봉 황종택 황대규 강현신▶〃전남 경무과 이기옥 안병갑 박희순 강성희▶〃 경북 경무과 김국선▶〃경남 경무과 윤창수 김항규

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