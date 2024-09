ICBM 기술 기반으로 교통·환경 등 자동으로 조정

[IT는 지금] 4차 산업혁명, 도시를 바꾼다

한국은 정보기술(IT) 강국이다. 지난해 11월 국제전기통신연합(ITU)에서 175개국을 대상으로 조사한 IT발전지수에서 아이슬란드와 덴마크를 제치고 1위를 차지했다. 그러나 4차 산업혁명 분야에서는 그다지 앞서나가지 못하고 있다. 4차 산업혁명의 핵심기술은 ICBM이라고 불리는 사물인터넷(IoT)·클라우드(C)·빅데이터(B)·모바일(M)이다. 소프트웨어얼라이언스 (BSA)가 지난해 24개국을 대상으로 내놓은 국가별 클라우드 컴퓨팅 발전지수 순위에서 한국은 중위권인 12위에 그쳤다. 엑센추어가 매긴 사물인터넷 순위 역시 20개국 중 12위에 머물렀다.

인터넷 혁명 시대의 우등생 한국 #IoT 등 차세대 기술 평가선 낙제 #문재인 정부의 스마트 시티 정책 #재도약의 계기 마련할 것으로 기대

문재인 정부는 4차 산업혁명 대응책을 마련하기 위해 고심하고 있다. 정부의 4차 산업혁명 정책 추진 방향을 살펴보면 인프라에 집중하고 있음을 알 수 있다. 5G 투자, 무제한 데이터 통신, 스마트 고속도로 확충 등을 통해 경쟁력을 강화하겠다는 의도다. 이런 정책 중 스마트 시티가 눈에 띈다. 스마트 시티는 4차 산업혁명 인프라를 바탕으로 한 첨단 도시로 정의할 수 있다.

산업 구조가 바뀜에 따라 도시의 모습도 변해 간다. 산업혁명은 18세기 후반 증기기관을 축으로 시작됐다. 철도와 도로가 많이 건설되면서 도시 모습이 변했다. 19세기 후반에서 20세기 초에는 전기 에너지를 기반으로 2차 산업혁명이 일어났다. 특히 컨베이어 벨트의 도입으로 공장에서 대량생산이 가능해졌다. 3차 산업혁명은 우리가 잘 알고 있는 인터넷 혁명이다. 1969년 미국 국방부가 핵 전쟁에 대비하기 위해서 4개 대학교를 네트워크 통신으로 연결한 아파르넷 (APARNET)을 구축했다. 아파르넷이 바로 전 세계를 하나의 네트워크로 묶은 인터넷의 시초다.

4차 산업혁명의 기반인 ICBM 플랫폼은 다음과 같은 형태로 서비스를 제공한다. 우선 사물인터넷에서 정보들을 측정한다. 데이터는 중앙 센터의 클라우드로 전송한다. 클라우드에서 빅데이터는 이를 분석하고, 모바일을 통해서 능동형 정보(Actionable Intelligence)를 제공하거나 인공지능(AI) 기술로 자동으로 제어한다. 능동형 정보는 경영전략에서 처음 만들어진 용어로, 단순 측정 정보가 아니라 분석해서 사용자에게 의미있는 정보를 제공한다는 의미다.

예를 들어 스페인 바르셀로나의 스마트 워터 그리드를 살펴보자. 스마트 워터 그리드는 기존 용수 시설에 ICBM 플랫폼을 적용한 융합형 기술이다. 바르셀로나는 공원 잔디에 사용하는 용수를 관리하기 위해 스프링클러 및 관련 시설에 센서를 설치했다. 센서는 물 사용량, 온도, 습도를 측정한다. 이런 정보는 중앙센터에 위치한 클라우드 서버로 전송된다. 그리고 이를 빅데이터로 분석한 뒤, 최종적으로 기계가 자동으로 관리하거나 분석 현황을 공원 관리자에게 전달한다.

이는 공원 내 물을 효과적으로 관리하게 한다. 하버드대 연구팀에 따르면 지난해 2월 기준으로 바르셀로나의 전체 공원 중 68%에 스마트 워터 그리드 인프라가 도입됐고 용수 보존율이 25% 향상된 것으로 나타났다. 이런 서비스들을 도시 전체에 적용한 것을 스마트 시티라고 부른다. 스마트 시티는 3차 산업혁명과 함께 등장한 유비쿼터스 시티(유시티)와 큰 차이가 있다. 유시티는 정보들을 언제, 어디에서나 공유할 수 있게 하는 개념이다. 그래서 유시티는 사물인터넷과 모바일이 핵심 기술이다. 스마트 시티는 유시티 인프라에서 클라우드와 빅데이터, 그리고 머신러닝을 추가로 결합한 것이다. 그래서 유시티가 가지고 있는 정보공유 외에도 능동형 정보와 자동화 서비스 제공이 가능하다.

문재인 정부의 스마트 시티 구상은 4차 산업혁명을 가속화하는 데 큰 역할을 할 것으로 보인다. 스마트 시티를 추진한다는 것 자체가 4차 산업혁명 인프라를 도시에 설치한다는 뜻이기 때문이다. 더욱이 도시 인프라 구축은 정부가 추진하기에 적합한 사업이다. 교통량을 실시간으로 분석하고 전달해 체증을 줄이고, 대기 환경 수준에 따라 오염 물질 배출량을 제한하고, 기온·풍량·습도 등에 따라 냉난방 시스템을 자동으로 조정하는 등의 기능을 하는 인프라를 갖추면 에너지 절약은 물론 환경을 보존하는 데도 큰 역할을 할 것이다.

두바이는 스마트 에너지, 로봇 경찰 등 활용

아랍에미리트연합(UAE)의 대표 도시인 두바이는 스마트 시티를 통해 시민들의 행복도를 높이는 데 주력하고 있다. 스마트 에너지, 로봇 경찰 등 다양한 4차 산업혁명 기술들을 적용하는 것과 동시에 두바이 시민들이 행복감을 측정할 수 있도록 위한 행복 계량기를 도시 곳곳에 설치했다. 두바이 시민들은 온도·습도 등의 환경과 청소 상태, 체감 안전도 등을 고려해 계량기에 행복 정도를 입력한다. 현재 행복지수는 90% 수준인데 2021년까지 95% 이상으로 끌어올리는 것이 두바이 당국의 목표다.

스코틀랜드의 글래스고 역시 침체된 도시를 부흥하기 위해 스마트 시티 사업을 적극적으로 추진하고 있다. 2차 산업혁명 때 크게 부흥한 글래스고는 당시 유럽에서 런던 다음으로 가장 영향력 있는 도시였다. 교육 수준도 매우 뛰어났다. 증기기관을 개발한 제임스 와트, 파라핀을 제조한 제임스 영, 열역학을 발견한 로드 켈빈 등 수많은 기계공학자가 글래스고대학 동문이다. 그러나 3차 산업혁명을 맞이하면서 낙후한 도시로 전락했다. 글래스고 시민들의 기대수명은 65세로 영국 평균 수명보다 매우 낮고, 같은 규모의 도시들에 비해서 자살률도 30%나 높다. 침체에서 벗어나기 위해 영국 정부는 2013년 글래스고를 영국 최초로 스마트 시티 시범사업 도시로 선정해 지금까지 400억원을 투입했다.

국가와 도시를 비교하기에는 무리가 있지만, 한국은 글래스고와 같은 처지에 놓여 있다고 볼 수 있다. IT 강국으로 빠르게 발전했던 한국이 차세대 핵심 IT 기술에서 중하위권으로 밀리며 무늬만 강국으로 전락할 위기다. 4차 산업혁명 시대를 선점해 간다면 다시 한번 진정한 IT 강국으로 올라설 수 있을 것이다. 특히 스마트 시티에 집중해 추진한다면 가능성은 더욱 더 커지게 된다.

유성민 정보통신기술(ICT) 융합 및 보안솔루션 전문가. 전기차, 스마트시티 사업 분야를 거쳐 현재 보안 솔루션 회사에서 일하고 있다. 저서 『사물인터넷(IoT) 시대의 위협』과 『미래전쟁』 등의 역서를 냈다. http://blog.naver.com/dracon123