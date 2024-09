베트남 파병 설득하려 전용기 보낸 존슨, 클린턴과 조깅 경쟁 벌인 YS

지금도 회자되는 역대 한·미 정상회담 장면들

한·미 정상회담은 역대 한국 대통령들의 국제 외교 데뷔 무대였다. 첫 한·미 정상회담은 한국전쟁이 한창이던 1952년 드와이트 아이젠하워 미국 대통령이 한국을 방문해 이승만 대통령을 만나면서 성사됐다. 제2차 세계대전 때 전쟁 영웅이자 대통령 당선인 신분이었던 아이젠하워는 “당선되면 즉시 한국을 방문해 전쟁을 종식시키겠다”는 선거 공약을 지키기 위해 한국을 찾았다. 경기도 광주 수도사단을 방문했을 때 아이젠하워 대통령은 흰색 천이 깔린 책상 앞에 앉았지만 이 대통령은 책상 없이 의자에만 앉았다. 이 장면은 지금까지도 당시 한·미 양국의 외교적 관계를 상징적으로 보여주는 사례로 꼽히고 있다.

6·25 때 아이젠하워 방한이 처음 #케네디, 담배 피운 박정희에 시큰둥 #부시 만난 MB, 골프 카트 몰아

가장 급작스럽게 성사된 한·미 정상회담은 61년 11월 회담이었다. 박정희 국가재건최고회의 의장은 쿠데타의 정당성을 인정받기 위해 미국을 방문해 존 F 케네디 대통령을 만났다. 회담장에서 선글라스를 낀 채 담배를 피우던 박 의장에게 케네디 대통령은 시큰둥한 반응을 보였다고 한다. 당시 미 중앙정보국(CIA)은 대통령 일일보고에서 박 의장을 박(PAK)이라고 칭하기도 했다.

2015년 일반에게 공개된 일일보고에 따르면 새뮤얼 버거 당시 주한 미국대사는 “박은 젊은 장성들의 지지를 받고 있음. 초기 움직임은 미국의 목적에 부합해 보이지만 주의 깊게 관찰할 필요가 있음”이라고 적었다. 케네디 대통령의 반응 역시 이런 틀에서 크게 벗어나지 않았다.

65년 5월 미국에서 열린 정상회담 분위기는 이와 달랐다. 린든 존슨 미 대통령은 한국으로 대통령 전용기를 보내 박 대통령 일행을 영접했다. 한국의 베트남 전투병력 파병을 원해서였다. 존슨 대통령의 설득은 통했다. 한국 정부는 그해 8월 국회 의결을 거쳐 수도사단과 제2해병여단 파병을 결정했다.

김영삼(YS) 대통령과 빌 클린턴 대통령의 ‘조깅 외교’는 다른 정상외교에서도 유례를 찾아보기 힘든 사례였다. 김 대통령은 93년 7월 한국을 찾은 클린턴 대통령과 청와대 녹지원에서 2.9㎞를 달렸다. 김 대통령은 조깅 전날 참모들에게 “내가 클린턴한테 안 질끼다”고 말했다고 한다. 그해 11월 정상회담을 위해 미국을 방문했을 때도 클린턴 대통령과 백악관 주변 조깅 트랙을 함께 달렸는데, 지기 싫어하는 성격의 김 대통령이 클린턴 대통령에게 반 발짝이라도 뒤지지 않으려 애쓰는 모습이 카메라에 그대로 잡혔다.

정상회담 분위기도 몇 달 전과 달랐다. 김 대통령은 북·미 간에 논의되던 일괄 타결(package deal)이란 용어를 불쾌하게 여겼다. 결국 양국 정상은 당초 예정된 외교회담 시간을 연장한 끝에 정종욱 청와대 안보수석과 토니 레이크 백악관 국가안보보좌관이 즉석에서 만들어낸 ‘철저하고 광범위한 접근(thorough and broad approach)’이란 용어로 합의를 봤다.

이명박(MB) 대통령의 골프 카트 운전은 지금도 회자되는 정상회담 에피소드다. 2008년 4월 미 워싱턴DC 캠프 데이비드에 도착한 이 대통령은 조지 W 부시 대통령을 대신해 카트를 몰았다. 이를 두고 초청국 정상이 카트를 운전하는 외교 관례에 어긋났다는 지적이 나왔다. 당시 부시 대통령은 “You want to drive(운전할래요)?”라고 먼저 물었고, 이에 이 대통령은 “Oh! Can I drive? OK. I’ll try(운전해도 돼요? 좋아요. 해볼게요)”라고 답했다고 한다.

