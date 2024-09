'인천 초등생 살인사건' 공범 신상 온라인 통해 확산

8살 여자 초등학생을 유괴해 살해한 뒤 시신을 잔혹하게 훼손한 혐의로 기소된 고교 자퇴생 A(17)양의 신상이 지난 4월 공개된 데 이어 공범으로 알려진 재수생 B양의 신상이 23일 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산하고 있다.

이날 온라인 커뮤니티 디시인사이드 SBS '그것이 알고싶다' 갤러리에는 B양 관련 게시글이 다수 쏟아졌다. 이날은 B양의 첫 재판이 열리는 날이기 때문이다.

지난 17일 방송된 SBS '그것이 알고 싶다'에 따르면 B양은 재판에 변호사 12명을 선임했다. 22일 변호사 중 한 명이 사임을 표명하기도 했다. 방송에서는 변호사들의 이름이 공개되진 않았지만, 이력이 노출돼 네티즌은 추적을 통해 선임된 변호사들과 B양의 이름을 알아냈다.

이후 이 갤러리에는 B양의 동창이라고 주장하는 네티즌이 졸업앨범 사진을 올린다거나 출신 고등학교를 밝힌다거나 하는 등 신상털기가 계속되고 있다. 특히 B양이 졸업했다고 알려진 C 학교에 대해선 사실 여부를 놓고 설전이 벌어지고 있다. 한 네티즌은 20일 자신의 트위터에 "'인천 살인사건' 공범 B양이 C 학교라고 소문나 있는데 그거 아니다"라며 "졸업앨범 뒤져서 2015년까지 찾아봤는데 그런 사람 없었다. 아무 근거 없이 C 학교를 욕하지 말아달라"고 호소했다.

A양은 올해 3월 29일 낮 12시 47분께 인천시 연수구의 한 공원에서 초등학교 여학생(8)을 자신의 아파트로 데려가 목 졸라 살해한 뒤 흉기로 잔인하게 훼손한 시신을 유기한 혐의로 기소됐다. 그는 범행 당일 오후 5시 44분께 서울의 한 지하철역에서 평소 트위터를 통해 알게 된 B양에게 훼손된 시신 일부를 전달한 것으로 조사됐다. B양은 A양과 공범 관계이지만 사건이 병합되지 않아 따로 재판을 받는다. 15일 열린 첫 공판준비기일에 이어 A양의 다음 재판은 7월 4일 인천지방법원에서 열린다.