페이스북 새로운 슬로건 "세상을 더 가깝게"

페이스북이 새로운 슬로건을 발표했다고 IT매체 테크크런치 등이 22일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 페이스북의 최고경영자(CEO) 마크 저커버그는 이날 미국 시카고에서 열린 커뮤니티 서밋에서 “세상을 더 가깝게(bring the world closer together)‘라는 새로운 목표를 공개했다.

창업 이후 페이스북의 슬로건은 ‘보다 열린, 연결된 세상을 만든다(making the world more open and connected)’였다.

이어 “지금 주변을 둘러 보면 우리 사회는 여전히 분열돼 있다”며 “우리는 세상을 연결하는 것뿐만 아니라 세상을 더 가깝게 하기 위해 더 많은 것을 할 책임이 있다”고 말했다.

또 “10억 명의 의미 있는 커뮤니티 참가자를 만들어 낼 수 있다면 전 세계의 커뮤니티 쇠퇴 현상을 되돌릴 수 있을 뿐만 아니라 사회 구조를 강화하고 세계를 더욱 가깝게 만들 것”이라고 강조했다.

이같은 변화는 저커버그가 가짜뉴스 파문, 미국 대선 등을 거치면서 페이스북의 역할을 고민한 끝에 나온 것으로 보인다.

테크크런치는 “세상을 연결시킨다는 기존의 슬로건은 하나의 근본적인 문제를 갖고 있다”며 “더 많은 연결을 통해 긍정적 결과에 이르지 못한다는 것”이라고 지적했다. 디지털 관음증, 편향성을 낳은 ‘필터 버블(이용자 맞춤형 정보를 제공해 필터링 된 정보만 이용자에게 도달하는 현상)’ 등을 연결에만 집중한 폐해의 사례로 들었다.

