인터뷰때마다 "대북 대화엔 조건 있다"는 문 대통령, 트럼프와 이견 좁힐까

다음은 한국과 미국의 고위 인사들이 북한과의 대화 가능성에 대해 한 발언들이다. 이 중 문재인 대통령이 한 말은 무엇일까.

①상황이 적절하다면(under the right circumstances) 김정은 북한 노동당위원장과 만나겠다.

②조건이 올바르다면(when the conditions are right) 북한과 대화할 준비가 돼 있다.

③적절한 조건이 충족된다면(if the right conditions are met) 김정은을 만나는 것은 좋은 생각이라는 입장이다.

정답은 ③이다. 21일 미 워싱턴포스트(WP)와의 인터뷰에서 “평양에 가서 김정은을 만나겠다는 것이 좋은 생각인가”라는 질문에 한 답이다. ①은 도널드 트럼프 미 대통령이 지난달 1일 블룸버그와의 인터뷰에서 취임 뒤 처음으로 북한과의 대화 용의를 밝히면서 한 말이다. ②는 렉스 틸러슨 미 국무장관이 지난달 3일 국무부 직원들에게 한 연설에서 밝힌 내용이다.

문 대통령은 전날 미 CBS 방송과의 인터뷰에서도 “전제조건 없는 대화라고 말한 적 없다. 올해 안에 대화를 위해 여건들이 올바르게 조성되기를 희망하는 것이 사실”이라고 말했다. 북한과의 대화와 관련, 문 대통령이 미 지도층과 맞춘 듯 같은 메시지를 발신한 것이다. 한·미 정상회담을 앞두고 양국 간 ‘이상기류’를 해소하기 위해 총력을 다하는 모습이다.

사실 문정인 대통령 통일외교안보 특보의 워싱턴 발언, 미국 청년 오토 웜비어의 사망뿐만아니라 문 대통령 본인이 6·15 공동선언 17주년 축사에서 내놓은 대북 제안도 정상회담을 앞둔 양국관계엔 악재로 작용했다. 정부 당국자는 "문 대통령이 '북한이 핵과 미사일 도발을 중단하면 조건 없이 대화에 나설 수 있다’고 말한 데 대해 워싱턴에서 ‘무조건 대화 재개’라는 오해가 생긴 것도 사실”이라며 “대통령이 그런 오해와 우려를 해소하기 위해 미국 매체와의 인터뷰에서 직접 명확한 메시지를 내고 있다”고 설명했다.

문 대통령은 인터뷰때마다 반복해서 대화를 위한 ‘적절한 조건’을 부각하고 있다. 트럼프 행정부가 이미 실패로 규정한 오바마 행정부의 대북기조 ‘전략적 인내’에 대해서 문 대통령도 “결과적으로 실패했다는 사실을 부정할 수 없다”고 공감했다.(CBS 인터뷰) WP 인터뷰에선 '개성공단 재개가 유엔 안전보장이사회의 결의 위반 아니냐'는 질문에 “그건 사실”이라며 “북한이 비핵화에 어느 정도 진전을 보이면 이후에 가능한 이야기”라고 말했다.

고고도미사일방어(THAAD·사드)체계 배치 문제에 대해서도 “나는 이전 정부의 결정이라고 해서 가볍게 보지 않겠다는 말을 여러 번 했다”고 말했다. “사드 포대를 전부 전개하겠다는 뜻이냐”는 질문이 되돌아 오자 “그렇게 일반적으로만 말할 것이 아니다. 사드는 레이더와 2기의 발사대가 이미 설치, 운용되고 있으나 적법절차는 지켜져야 한다”면서도 “환경영향평가가 사드 배치 합의의 취소나 철회를 의도하고 있는 것이 아니다”고 답했다. CBS 인터뷰에서는 “사드 배치는 한국 국민과 주한미군을 보호하기 위해 한미동맹에 근거해 결정한 것”이라고도 말했다.

외교가에선 정상회담을 앞두고 지도자가 상대국 언론과 하는 인터뷰는 ‘커튼 레이징(curtain raising·개막, 첫 퍼포먼스)’ 효과가 있다고들 한다. 정상 간 대면이 이뤄지기 전 이런 간접적 메시지 전달을 통해 첫 단추를 낀다는 뜻이다. 정부 소식통은 “신정부의 대북 유화책, 동맹 경시, 사드 문제 등 워싱턴에서 문 대통령의 정책에 대해 갖고 있던 불신의 메뉴들을 대통령이 하나씩 짚어가며 안심시키려 노력하는 건 의미가 있다”고 전했다.

“1단계 동결, 다음 단계로 완전한 핵 폐기라는 2단계 접근을 트럼프 대통령과 이번 회담에서 논의해볼 수 있다”는 문 대통령의 2단계 접근법도 마찬가지다. 북한을 강하게 압박한 뒤 진정한 핵 포기 의사가 확인되면 대화와 협상으로 문제를 푼다는 트럼프 행정부의 대북기조 ‘최고의 압박과 관여(Maximum pressure and engagement)’와도 큰 틀에선 일치한다.

문제는 각론이다. 문 대통령의 2단계 제안에는 핵동결을 어떻게 이룰 것인지에 대한 구체적 방법론이 없다. 미국이 원하는 최고의 압박에 어느 수준까지 동참할 수 있을지도 미지수다. 재일본조선인총연합회(총련) 기관지인 조선신보는 21일 문 대통령의 6·15 축사에 대해 “미국의 대변인같다. 북핵 포기의 목표를 내걸고 대북압박 소동에 열을 올린다”고 반발했다.

김성한 고려대 국제대학원 교수는 “동결부터 해야 한다는 건 '앉아 있다 걸으려면 일단 일어나야 한다'는 말처럼 당연한 얘기일 뿐"이라며 "이번 회담에서는 양 정상이 북한 문제에 있어 큰 틀에서 합의하고, 이를 동력으로 양국이 빠른 속도로 협의를 진행해 일단 동결까지 갈 구체적인 로드맵을 마련해야 한다”고 지적했다.

유지혜 기자 wisepen@joongang.co.kr