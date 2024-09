[강찬수의 에코 파일] 강(江·River)

『생명의 강』

Rivers for Life: Managing water for people and nature

샌드라 포스텔●브라이언 릭터 지음∣최동진 옮김∣뿌리와 이파리

수자원 전문가인 포스텔과 환경운동가인 릭터가 함께 쓴 책이다. 개발로 인해 황폐해지는 강의 생태계 문제와 함께 수자원의 배분 등 강을 둘러싼 사람들의 갈등을 다루고 있다.

『발원지에서 하구까지 한국의 5대강을 가다』

남준기 지음∣내일신문

내일신문 기자인 저자가 한강 등 전국 5대강을 발로 뛰면서 취재한 내용과 직접 촬영한 사진으로 꾸민 책이다. 4대강 살리기 사업이 벌어지기 전의 모습을 볼 수 있다.