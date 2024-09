추미 시진핑, FIFA 회장에게 "월드컵 개최는 중국의 꿈" 협력 당부...2022년 카타르 대체설도

소문난 추미(球迷·축구광)인 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장에게 월드컵을 개최하고 싶다는 꿈을 밝혔다.

중국 공산당 기관지인 인민일보는 15일자 1면에 시 주석이 전날 인판티노 회장을 인민대회당에서 만났다고 보도했다. 이 자리에서 시 주석은 자신의 '축구몽(夢)'과 '축구 철학'을 펼쳤다. 시 주석은 "축구의 요체는 경기 뿐 아니라 사람의 체질 개선, 인민의 애국심과 집체주의 정신(단결·화합 등을 의미), 강인한 정신력을 키우는 것"이라고 축구 예찬론을 펼친 뒤 "하지만 중국의 축구 수준이 현저히 떨어져 국가차원의 '축구개혁발전총체방안'을 수립해 추진중"이라고 밝혔다. 시 주석은 "중국에는 두 개의 '100년 꿈'이 있는데 스포츠 대국이 되는 것도 '중국몽(夢)'의 중요한 요소"라고 덧붙였다. 두 개의 100년꿈이란 공산당 창당 100주년인 2021년을 거쳐 건국 100주년인 2049년에 중화민족의 부흥을 완성하는 꿈을 말하는데 그 속에 '축구 굴기'도 꼭 이뤄야 할 목표로 삼고 ▶유소년 축구 육성 ▶사회인 축구 보급 등에 힘을 쏟고 있다고 설명한 것이다.

시 주석이 월드컵 개최 소망을 밝히면서 협력을 당부한 사실도 확인됐다. 인민일보는 "중국과 FIFA의 협력 전도는 아주 유망하다"는 시 주석 발언 이외에 구체적 내용을 공개하지 않았다. 하지만 FIFA는 시 주석이 "미래 어느 단계에서(at some stage in the future) 월드컵을 유치하는 것이 나의 희망이자 중국인의 꿈"이라고 말한 사실을 홈페이지에 게재했다. 시 주석이 월드컵 유치 희망 시점을 정확하게 언급했는지는 확인되지 않았다.

이와 관련 중국 축구계에서는 2022년 혹은 2030년에 그 기회가 찾아 올 수 있다는 의견이 나오고 있다. 당초엔 중국이 2030년 월드컵 개최를 목표로 삼고 있다는 관측이 유력했으나 2022년 개최예정국인 카타르를 대신해 중국이 월드컵 대체 개최지가 될 수 있다는 것이다. 현재 카타르는 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 등 이웃 나라들이 단교를 선언하면서 육상 통로를 폐쇄하고 항구와 영공 사용도 허용하지 않기로 해 월드컵 준비가 심각한 차질을 빚을 가능성이 제기되고 있다. FIFA는 한 대륙에서 연속적으로 대회를 허용하지 않고 있어 카타르가 2022년 예정대로 월드컵을 개최하면 중국은 2030년까지 기다려야 한다.

이에 앞서 문재인 대통령은 지난 13일 인판티노 회장을 만난 자리에서 "북한을 포함한 동북아 국가들이 2030년 월드컵을 공동개최하기를 바란다"는 뜻을 밝혔다. 이에 대해 인판티노 회장은 "문 대통령의 비전을 존중한다"며 "시 주석을 만나 그의 뜻을 알아보겠다"고 답했다. 하지만 인판티노 회장이 실제로 시 주석과 만나 동북아 공동 월드컵 제안에 대해 어떤 대화를 나눴는지는 공개되지 않았다.

