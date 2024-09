아이에게 함부로 뽀뽀하면 안되는 이유

6월 14일은 키스 데이다. 연인, 부부는 물론이고, 부모와 아이 간에도 뽀뽀, 포옹 등을 통해 서로의 사랑을 확인할 기회다.

그러나 전문가들은 아이에게만큼은 함부로 뽀뽀해선 안 된다고 경고한다. 헤르페스 바이러스 감염으로 아이가 목숨을 잃을 수 있기 때문이다.

지난 5월 미국 레민스터에 사는 몰리 파이(Moly Fahey)는 페이스북 공개 페이지인 'DANGERS OF THE SIMPLE COLDSORE VIRUS IN BABIES AND CHILDREN'에 장문의 글을 올렸다.

그는 자신의 딸 에바(Ave)가 단순 포진 바이러스(HSV), 이른바 헤르페스 바이러스로 11일 만에 세상을 떠났다며 아이에게 하는 뽀뽀의 위험성을 공개했다.

몰리의 말에 따르면 에바는 누군가의 뽀뽀 때문에 이 질환에 걸렸다. 헤르페스 바이러스는 피부 점막이나 손상된 피부가 바이러스에 노출됐을 때 감염된다. 바이러스에 감염되면 피부 점막에 물집이 생기는 가벼운 발진부터 고열 등 중증 질환까지 다양한 증상이 나타나는데 이 모든 것이 아이에게는 치명적이다.

아이들은 면역력이 약해 쉽게 감염될 뿐만 아니라 신경을 따라 전파되는 헤르페스의 특성상 뇌염에 걸릴 확률이 높아지기 때문이다. 전문가들은 뇌염에 걸릴 경우 뇌 손상으로 이어져 생명도 위험해 진다고 경고한다.

아이들의 '헤르페스 바이러스' 감염은 쉽게 볼 수 있다. 해외 언론에 따르면 지난해 1월에는 호주에 사는 한 아이가 '엄마의 뽀뽀'로 태어난 지 24일 만에 세상을 떠났고, 지난해 9월에는 영국에 사는 14개월 아이가 낯선 이의 뽀뽀를 받았다가 피부병에 걸렸다.

국내 상황도 크게 다르지 않다. 건강보험공단 조사 결과에 따르면 2015년 헤르페스 환자 중 19.4%가 10살 미만 어린이었다. 현재도 페이스북 공개 페이지 'DANGERS OF THE SIMPLE COLDSORE VIRUS IN BABIES AND CHILDREN'에는 헤르메스 바이러스로 아이를 잃은 부모들의 사연이 지속적으로 올라오고 있다.

전문가들은 성인 절반 이상이 헤르페스 바이러스를 보유하고 있는 만큼 면역력이 약한 아기들이 쉽게 전염될 수 있으니 함부로 뽀뽀를 하는 행위는 자제해야 한다고 주의를 당부했다.

온라인 중앙일보