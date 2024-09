[포토사오정]옷깃 세우고 한미연합사령부 방문한 문재인 대통령

문재인 대통령이 13일 오후 2시 서울 용산 한미연합사령부를 방문했다. 빈센트 브룩스 한미연합사령관, 임호영 한미연합사 부사령관, 한민구 국방부 장관, 이순진 합참의장 등이 문 대통령을 마중 나와 기다렸다.

사령부에 도착한 문 대통령은 이들과 인사 나눈 뒤 문 대통령을 기다리는 주한미군과 한국 장병, 군무원들 쪽으로 이동했다. 문 대통령은 이들과 함께 기념사진을 찍었다. 윤영찬 국민소통수석의 브리핑에 따르면 기념사진을 찍으며 문 대통령이 먼저 "WE GO TOGETHER" 라고 선창했고, 브룩스 한미연합사령관 등은 "우리 같이 갑시다" 라고 외쳤다.

건물 안으로 들어선 문 대통령은 방명록에 ‘평화로운 한반도, 굳건한 한미동맹 같이 갑시다, We Go Together’라고 적었다.

문 대통령의 이날 입은 야전복 옷깃은 이때까지도 세워져 있었다.

이어 문 대통령은 브룩스 한미연합사령관, 임 부사령관 등과 함께 한미연합사령부 작전지휘통제실로 이동했다.

이때 문 대통령의 야전복 옷깃은 제대로 정리돼있었다.

문 대통령의 이번 방문은 북한의 잇따른 도발로 한반도 위기감이 고조된 상황에서 한미 공조를 강화하기 위한 행보로 풀이된다.

문 대통령은 이날 “취임 후 한미연합사를 처음 방문하게 돼 기쁘다”며 “적의 공격을 억제하는 데 매우 중요한 역할을 하는 장병들에게 박수를 보내고 싶다”고 말했다.

이에 브룩스 한미연합사령관은 “긴장이 고조된 이 시기에 한국 형제들과 조화를 이루는 것이 어느 때보다 중요하다”며 “미국과 대한민국 사이의 특별한 관계는 우리 할아버지들이 이룬 것으로 미래에 어떤 일이 일어나더라도 우리는 그분들의 확고부동한 헌신을 잊지 않을 것”이라고 답했다.

문 대통령의 이날 한미연합사령부 방문에는 청와대 정의용 국가안보실장, 윤영찬 국민소통수석, 이상철 국가안보실 1차장 등이 동행했다.

한편 문 대통령은 지난 5월 17일에는 국방부와 합동참모본부를 방문, 우리 군의 대비태세를 점검하고 업무보고를 받았다.

조문규 기자