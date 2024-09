트럼프 의문의 트윗 'COVFEFE' 미국 기록물법 이름으로?

도널드 트럼프 미국 대통령이 한밤에 남긴 의문의 트윗 ‘코브피피’가 미국 법령 이름으로 재탄생할 지 모른다.

네티즌 패러디 쏟아졌던 트럼프 한밤의 트윗 겨냥 #"공직 신뢰 위해 140자 트윗 예외 없어" 법안 발의

12일(현지시간) 워싱턴포스트에 따르면 공화당 마이크 퀴글리 하원의원은 이날 대통령의 개인 트위터 계정 등 소셜미디어 활동 모두를 대통령의 공적 기록물로 남기는 일명 ‘코브피피COVFEFE’ 법안을 발의했다. 여기서 ‘COVFEFE’는 ‘재임 중 전기통신물을 이용해 발행한 다양한 소통 피드’를 뜻한다(Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement).

그럴 듯해 보이지만 실은 트럼프의 ‘실수 트윗’에 대한 패러디 작명이다. 트럼프는 지난달 31일 새벽 트위터에 “계속되는 부정적 언론 코브피피(covfefe)에도 불구하고”(Despite the constant negative press covfefe)라는 수수께끼 같은 글을 올렸다. 보도(coverage)의 오타로 추정됐지만 트윗은 6시간이 넘도록 수정되지도 삭제되지도 않았다.

정체불명의 단어 covfefe는 전 세계 네티즌의 궁금증을 자극해 숱한 패러디물이 쏟아졌다. 심지어 지난 8일 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장의 의회 청문회 증언 생중계 땐 일부 카페가 ‘코브피피 브런치 세트’를 선보이기도 했다.

“정부에 대한 대중의 신뢰를 유지하기 위해 선출된 공직자들은 그들이 행하고 말하는 것에 대한 답을 줘야만 한다. 140자 트윗이라도 마찬가지다”라고 퀴글리 의원은 법안 발의 성명에서 말했다. 그는 “대통령이 소셜미디어를 통해 갑작스런 정책 발표를 한다면 미래를 위해 이를 기록해야 한다는 게 법안의 취지”라고 덧붙였다.

WP는 이 법이 제정되면 현행 ‘대통령기록물법(Presidential Records Act)’의 미비한 점을 보완할 수 있을 거라고 지적했다. 현행 기록물법은 ‘대통령과 부통령, 핵심 관료의 재임 중 기록은 전부 국가가 소유한다’고 규정하면서 공식·비공식적 서류, 교신, 메모, 사진 등 전반적인 시청각 자료를 포괄하지만 트위터 등 인터넷 소셜미디어에 대한 언급은 없다. 때문에 트럼프가 수시로 쏟아내고 수정하거나 삭제하는 개인 트윗이 역사 기록물로 보존돼야 하는가에 대한 논란이 있다.

하지만 트럼프를 조롱하는 듯한 이름의 이 법안이 통과되기란 쉽지 않아 보인다. WP는 퀴글리 의원이 민주당 의원 몇몇의 지지를 받긴 했지만 하원을 장악한 공화당 내 동조자는 규합하지 못했다고 전했다.

강혜란 기자 theother@joonang.co.kr