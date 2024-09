대작 뮤지컬의 계절이 시작됐다

뮤지컬의 계절이 돌아왔다. 공연계에서 여름은 겨울과 함께 대형 뮤지컬의 시즌이다. 대작 뮤지컬을 내건 대형 극장이 여름 내내 진검승부를 펼친다. 관객 입장에선 골라서 보는 재미를 만끽할 수 있는 감사의 계절이다.

올 여름에도 화제작이 쏟아져 나왔다. 여름 공연 시장을 달굴 화제작 중에서 6개를 골라 두 작품씩 짝을 지었다. 오리지널팀이 내한하는 레전드 뮤지컬도 있고, 우리 것이라 더 반가운 창작 뮤지컬도 있고, 소문만 무성했던 초연 라이선스 작품도 있다. 이미 막을 올린 작품도 있고, 다음달 하순에야 시작하는 공연도 있다. 하나같이 서울의 내로라하는 대형극장의 여름 시즌을 책임지는 작품이다. 현재 6개 작품 모두 티켓이 열려 있다. 취향 따라 고르기만 하면 된다.

올 여름 서울 대형 극장 책임질 대표작품 6선 매력 비교 #'시카고' vs '캣츠' … 대형 베스트셀러 뮤지컬의 빅뱅 #'마타하리' vs '아리랑' … 국산 창작뮤지컬 정면 대결 #'나폴레옹' vs '시라노' … 라이선스 뮤지컬의 첫 인사