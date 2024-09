'눈이 퉁퉁' 마지막 방송날 팬들 앞에서 눈물 쏟은 걸그룹 멤버

데뷔 7년 만에 해체를 선언한 그룹 씨스타 멤버 보라가 마지막 방송 날 있던 팬 미팅에서 눈물을 보이는 모습이 포착됐다.

씨스타는 4일 SBS '인기가요' 사전 녹화에서 신곡 '론리'를 부르던 도중 눈물을 쏟았다고 한다. 특히 이날 보라는 팬 미팅에서 눈물 흘리는 모습이 포착돼 안타까움을 자아냈다.

이날 한 네티즌은 자신의 트위터에 씨스타 마지막 방송 일화를 전하기도 했다. 그는 "팬들이 씨스타 슬로건 나눠주면서 마지막에 한 번만 같이 들어달라고 해서 무대 할 때 같이 들었다"며 "뒤돌아보니 온 팬석이 슬로건 들고 있어서 멋있어서 눈물 날 뻔했다"고 했다. 이 트윗은 하루 만에 트위터상에서 1만2000건이 넘는 공유가 이뤄지기도 했다.

'마지막 방송'을 마친 씨스타는 팬들에게 고마움을 나타내기도 했다. 그들은 공식 트위터를 통해 이날 "7년 동안 함께해주신 팬분들. 항상 응원해주셔서 감사합니다! 지금까지 씨스타였습니다"라는 글을 남겼다.

데뷔 후 2555일, 씨스타는 꾸준한 사랑을 받았다. 2010년 6월 '푸쉬 푸쉬(Push Push)'로 데뷔한 이후 유닛 씨스타19를 포함해 '쉐이크 잇' '아이 스웨어' '있다 없으니까' '나혼자' '터치 마이 바디' '론리'까지 12회 연속 히트를 기록했다. 발표한 모든 곡을 히트시켰다. 일간스포츠와의 인터뷰에서 보라는 "우리가 어디로 가거나 다시는 안 보는 사이도 아니니까 계속 만나자"면서 "We the b.e.s.t 씨스타, 지금까지 씨스타였습니다"는 말로 7년 활동을 마무리했다.