사진작가로 데뷔한 배우 하연수의 근황이 눈길을 끌었다.

하연수는 5일 자신의 인스타그램에 "말도 안 돼. 두 번째 땐 더 잘해야겠습니다"라며 한장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 대형서점에서 그의 사진집이 사진작품집 베스트 1위를 차지한 모습이 담겨 있다.

하연수의 첫 사진집 'On the way home'은 약 1년에 걸쳐 알프스, 포르투갈, 폴란드를 여행하며 무수한 기록들과 여정을 담아낸 작품이다. 절친인 포토그래퍼 리에가 함께 참여했다.