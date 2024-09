'서핑 수트 개발자' 잭 오닐, 세상을 뜨다

서핑 수트를 개발한 잭 오닐이 3일(현지시간) 타계했다. 94세. 미국의 세계적인 유명 서핑브랜드 ‘오닐’ 창업자다. 가족들은 AP통신에 그가 미국 캘리포니아주 샌타크루즈의 자택에서 노환으로 숨졌다고 전했다.

71년 서핑 사고로 한쪽 눈 잃고 안대 착용으로 '해적 이미지' #합성고무 일종인 네오프렌 활용해 서핑 수트 개발

1950년대 초반 아내와 함께 캘리포니아주 샌프란시스코의 오션비치 근교에 정착한 오닐은 서핑광이었다. 문제는 태평양의 차가운 바닷물에 오랜시간 서핑을 할 수 없다는 거였다. 수영복 개발을 위해 여러 소재를 물색하던 그는 52년 합성고무의 일종인 네오프렌이라는 소재를 찾아냈다. 공업용 단열소재로 쓰이는 네오프렌은 탄력과 내구력, 신축성면에서 뛰어나 네오프렌으로 만든 잠수복은 캘리포니아에서 불티나게 팔렸다. 그의 제품 컨셉은 ‘First in, Last out (가장 먼저 바다에 들어가 맨 마지막에 나온다)’이다.

그 후 ‘잭 오닐’이라는 이름을 단 제품들은 캘리포니아는 물론, 유럽과 호주, 아시아 등지에서 선풍적 인기를 끌었고 세계적인 브랜드가 됐다.

오닐은 96년 어린이를 대상으로 하는 해양환경보호교육 프로그램을 설립한 뒤 말년을 해양 환경보호에 매진하며 보냈다. 71년 서핑 사고로 한쪽 눈을 잃은 그는 이후 검은색 가죽 안대를 착용하고 다니면서 ‘해적 스타일’ 이미지로 유명하다.

