자외선차단제 바르고 피부염 생긴 이유 알고보니

햇볕 강한 여름철에 꼭 필요한 화장품이 자외선 차단제다. ‘피부를 곱게 태워주거나 자외선으로부터 피부를 보호하는 데 도움을 주는 제품’으로 분류되는 기능성 화장품이기도 하다. 그런데 의외로 사용법을 제대로 모르는 경우가 적지 않다. 전문가들은 특성을 알고 상황에 맞는 제품을 선택해야만 효과를 끌어올릴 수 있다고 조언한다.

차단 효과 높을수록 피부 자극해 피부염 유발 #야외 활동 할땐 SPF30 이상 제품 바르기 #귓바퀴·입술·헤어라인에도 펴발라야 #얇게 여러 겹 두드리며 덧바르면 효과 높아져 #자외선 수심 60㎝까지 뚫고 들어와 영향 #물놀이때는 방수되는 자외선차단제 써야

자외선차단제는 성분에 따라 물리적 차단제와 화학적 차단제로 구분한다. 아이들이나 피부가 민감한 사람, 자외선 차단제에 알레르기 반응을 보이는 사람은 물리적 차단 성분(티타늄디옥사이드, 징크옥사이드)의 제품을 선택하는 게 좋다.

물리적 차단제는 거울처럼 태양광을 반사·산란시켜 피부를 보호한다. 독성이 없고 각질층 내에만 성분이 머물러 체내 흡수가 적다는 면에서 화학적 차단제보다 좀 더 안전하다. 하지만 백탁 현상(하얀 성분이 묻어나오는 것)이 있다.

반면 화학적 차단제는 백탁 현상이 적고 사용감이 우수하다. 하지만 자외선을 차단할 수 있는 범위가 한정적이다.

자외선차단제를 선택할 때는 주요 성분과 함께 SPF 지수, PA 지수, 방수(Water-resistant) 여부를 확인해야 한다. SPF는 자외선차단지수(Sun Protection Factor)의 약자다. 자외선 B를 차단하는 효과를 뜻한다. 자외선차단지수는 피부색에 따라 차이가 있는데 우리나라 사람은 SPF가 1인 경우 약 20분 정도 자외선 차단 효과가 있다.

PA(Protection grade of UVA)는 자외선 A 차단 등급의 약자다. 색소 침착을 보호하는 효과를 의미한다. PA는 차단 효과에 따라 +(one plus), ++(two plus), +++(three plus)로 분류된다. +는 차단제를 사용한 경우가 사용하지 않은 경우보다 2~4배 정도 보호가 된다는 뜻이다. ++은 4~8배, +++은 8배 이상 보호된다는 의미다.

SPF나 PA가 높다고 무조건 좋은 것은 아니다. 일상생활에서는 SPF가 15~20, PA가 ++ ~ +++ 정도 되는 제품이면 충분하다. 자외선 차단 지수가 높을수록 효과는 좋지만 자극 피부염, 알레르기성 접촉 피부염, 광알레르기성 접촉 피부염 같은 부작용이 나타날 수 있다. 지수가 높을수록 다양한 성분이 들어있기 때문이다.

또 흐린날이더라도 자외선 차단제를 바르는 것이 좋다. 구름이 낀 날씨라고 해서 자외선에 노출되지 않는 건 아니다. 구름의 수분이 자외선을 일부 흡수하지만 자외선의 70~80%는 구름을 통과해 지면에 도달한다.

자외선 차단제는 얇게 여러번 덧바르는 것이 좋다. 충분한 양을 번들거리지 않고 바를 수 있어 자외선 차단 효과가 높아진다. 여름에는 땀이나 물때문에 자외선 차단제가 지워지는 경우도 많으므로 수시로 덧발라주는 게 좋다.

이민영 기자 lee.minyoung@joongang.co.kr

▶자외선 차단제 이렇게 사용해요

1. 자외선 B(UVB)와 A(UVA) 모두 차단하는 제품 선택

2. 야외 활동할 땐 SPF 30 이상 제품 사용

3. 외출 20~30분 전에 미리 바르기

4. 귓바퀴·입술·헤어라인에도 펴바르기

5. 땀·물에 지워질 수 있어 2~3시간마다 덧바르기

6. 얇게 여러 겹 두드리면서 덧바르면 번들거리지않고 효과적

7. 물놀이 땐 방수 제품 고르기