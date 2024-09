“뚱뚱하면 아름답지 않아?” 국산 애니메이션 외모 비하 논란

내년 개봉 예정인 국산 애니메이션 ‘빨간 구두와 일곱 난쟁이(Red Shoes and The Seven Dwarf)’의 포스터가 외모 비하 논란에 휩싸였다. 할리우드 배우 클레이 모레츠가 목소리 연기를 맡아 화제가 됐지만, 그 역시 SNS를 통해 불편한 심경을 드러냈다.

지난 1일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 “백설공주와 일곱난쟁이의 패러디물인 ‘빨간 구두와 일곱난쟁이’ 제작사가 칸 영화제에서 논란이 됐던 포스터에 대해 사과를 했다”고 보도했다.

포스터를 보면, 키 크고 날씬한 백설공주 옆에 키가 작고 다소 통통한 백설공주가 함께 등장한다. 이와 함께“만약 백설공주가 더 이상 아름답지 않고, 일곱 난쟁이가 그렇게 작지 않다면?”이라는 문구도 함께 넣었다. 해당 포스터는 ‘뚱뚱하고 키작은 여성은 아름답지 않다’는 오해를 불러 해외 네티즌들의 질타를 받았다.

목소리 연기를 맡은 클로이 모레츠 역시 불편한 심경을 드러냈다. 그는 지난달 31일 자신의 SNS를 통해 “이제야 광고를 보고 알았다. 나 역시 다른 사람들처럼 화가 났다”며 “나와 우리 팀이 인정한 광고는 아니다”라고 선을 그었다.

이어 그는 “포스터 문구와 달리 영화는 어린 소녀들을 위한 강한 메시지를 담고 있다”면서 “이러한 일이 발생한 것에 대해 사과한다”고 밝혔다.

논란이 거세지자 제작사인 로커스 코퍼레이션 측도 진화에 나섰다. 제작사 측은 한 매체를 통해 “칸 영화제에 공개된 영화 포스터와 관련해 문제가 있었던 점에 대해 사과한다”면서 “마케팅은 우리가 의도한 것과 전혀 다른 반응을 불러일으켰다. 해당 마케팅은 더이상 진행하지 않겠다”고 사과했다.

‘빨간 구두와 일곱 난쟁이’는 홍성호 감독이 연출을 맡은 작품으로 디즈니의 애니메이션 백설 공주 이야기를 페러디한 작품이다. 외모만 중시하다 저주를 받게 된 일곱 난쟁이와 순수한 마음을 지낸 백설공주가 만나 진정한 아름다움은 무엇인지를 보여준다. ‘간 구두와 일곱 난쟁이’는 오는 2018년 개봉 예정이다.