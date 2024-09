한국도시행정학회 '4차 산업혁명과 도시행정' 학술대회

한국도시행정학회(회장 서순탁 서울시립대 교수)는 4차 산업혁명과 도시행정의 미래라는 주제로 2017년도 학술대회를 6월 2일 오후 1시에 서울시립대학교에서 개최할 예정이다.

한국도시행정학회는 도시행정학을 연구하는 동호인들의 모임으로서 도시행정 주체로서의 도시정부의 조직과 도시공공서비스 공급체계에 관한 이론 및 기법, 도시행정수요의 변화, 그리고 도시개발 등 실제상황에 대한 연구 활동 등을 집중함으로써 도시문제를 종합적으로 분석하여 이에 대한 해결방안을 제시함으로서 국가 발전에 기여함을 목적으로 1988년 5월 4일에 창립되었다.

1988년 8월 29일에 행정자치부(내무부)에서 사단법인으로 등록을 마침으로써 법인격을 부여받게 되었고, 그리고 동년 9월 13일에는 건설교통부(건설부)에도 관련 학회등록을 필하였다. 아울러 1988년 12월부터는 학회지 [도시행정학보]를 발간하게 되었다. [도시행정학보]는 현재 연 4회 발간되며 행정 및 도시계획 연구분야에서 주요 학술지로 자리잡고 있다.

도시와 행정이라는 무형, 유형의 실체 및 관계를 동시에 다루기 위해서 학제간(interdisciplinary) 접근이 요구되며, 시대적 수요에 부응하기 위해 도시행정학이 성립되었다. 따라서 한국도시행정학회는 여러 도시 및 행정관련연구 분야에서 사용되는 이론적 틀, 분석기법, 정책연구 등을 종합하여 독창적인 연구분야로 탄생된 학문으로 체계적으로 접근하기 위한 목적으로 설립되었다.

관련학문분야로는 행정학, 도시 및 지역계획학, 경제학, 법학, 지리학, 부동산학, 도시공학, 사회학 등을 들 수 있다. 도시행정학이나 이와 같은 유관 학문을 전공하고 대학, 연구기관, 중앙정부 및 지방정부, 관련기업 등에서 활동하고 있는 도시행정전문가들이 중심이 되어 정기적인 학술대회, 워크샵 등을 통해 도시행정에 대한 각종 연구 방법론 개발, 도시정부의 조직과 도시공공서비스 공급체계에 관한 이론 및 기법, 도시개발 및 도시정책 평가, 도시개발 사례 연구 등을 수행하고 있다.

또한 1994년에 국제적인 시각에서 도시 및 지방행정의 신기법 도입을 위해 ICMA(International City/County Management Association)와의 학회교류협정체결을 한 후 매년 학회 참가 및 관련 발행서적 번역 등 지속적인 유대관계를 갖고 있다.

2006년 6월 28일 ICMA 회장 Michael Willis 이 참석하여 제주국제자유도시 출범식에 맞추어 제주 서귀포에서 국제학술세미나를 개최하여 국제적 유대관계를 다졌다.

2008년 10월 16일에는 「21세기 도시행정, 재생 그리고 혁신 : 글로벌 도시를 향한 아시아의 경험 Urban Administration, Renewal and Innovation in the 21st century : Asian Experiences for Global City」을 주제로 창립 20주년 기념 국제세미나를 가졌다.

