웃음이 없는 하루는 낭비한 하루

공감 共感

얼마 전 홍콩에 사는 친구 한 명이 메시지를 보내왔다. 그는 그날이 바로 세계적인 희극배우 찰리 채플린(1889~1977)의 128번째 생일이라는 것을 알려 줬다. 채플린. 오랫동안 내 주위에서 그의 이름을 거론한 사람은 없었다. 하지만 이름을 듣는 순간 경건한 마음이 일었다. 아마도 많은 사람들이 비슷한 감회에 젖지 않을까. 그는 우리에게 많은 것을 남긴 아티스트이기 때문이다.

그의 인생 철학을 되새기는 메시지는 오랫동안 내 머릿속을 맴돌았고, 결국 붓을 들고 그림을 그리게 했다. 수묵화로 채플린의 얼굴을 그리는 데 도전한 것이다. 이것은 내가 그린 첫 번째 외국인 초상화로 결과는 꽤 흡족했다. 나의 창작욕을 제대로 만족시켰으니 말이다. 사실대로 말하자면 이 위대한 영화배우이자 감독이요, 시나리오 작가인 거장에 대한 나의 이해는 그리 깊지 않다. 무성영화의 전성기인 1920년대는 지금으로부터 약 100년 전이라 나 역시 어렸을 때 봤던 단편적인 기억밖에 남아 있지 않다.

하지만 감히 말하건대 영화학도라면 반드시 ‘채플린의 연기 인생’을 배워야 한다고 생각한다. 그는 영화사에 있어 한 시대를 대표하는 인물이자 후대 영화계 전반에 영향을 미친 인물이기 때문이다.

채플린은 우스꽝스러운 인물을 주로 연기했지만, 의외로 멋진 격언도 많이 남겼다. 모두 사람들을 응원하고 격려하는 말이다. 내가 읽은 것은 영문판이라 중국어와 한국어로 번역하는 과정에서 약간의 뉘앙스 차이가 있을지도 모르겠다. 하지만 지금은 영문학 시간이 아니니까 대강의 의미만 이해하면 되지 않을까. 말에 담긴 이치는 큰 차이가 없을 테니 말이다. 이를테면 그는 이렇게 말했다.

“이 사악한 세상에서 영원한 것은 없다. 우리가 겪는 어려움조차도.(Nothing is permanent in this world not even our troubles.)” 그는 또 이런 말도 했다. “웃음이 없는 하루는 낭비한 하루다.(The most wasted day in life is the day in which we have not laughed.)”

아마도 그가 일찍이 이러한 신념을 가지고 있었기에 그가 보여준 연기와 그가 만든 대본과 작품 모두가 우리에게 커다란 웃음과 즐거움을 줄 수 있었던 게 아닐까. 바꿔 말하면 그가 만든 무언가를 보고 한 번이라도 웃는다면, 그날은 낭비하지 않은 셈이다.

인터넷에서 채플린의 영화를 복습하다 보니 흡입력과 중독성이 상당했다. 그에 관한 생각을 멈추려 해도 도무지 멈출 수가 없었다. 딸들도 내가 연신 즐거워하는 모습을 보더니 아예 내 옆에 앉아서 같이 보기 시작했다. 우리는 함께 ‘모던 타임스’(1936)를 보며 박장대소했다. 진짜냐고? 물론이다. 특히 급식기계 장면이 압권이다. 머리를 대면 입의 위치에 맞춰 접시가 놓이고, 입을 벌리면 기계가 음식을 넣어 주고, 결국 오작동을 일으켜 이빨을 갈아 버리는 기계라니. 웃음이 터지는 동시에 연민이 인다.

일반 관객의 시각에서 보면 코미디를 보며 웃는 것은 당연한 일일 테다. 나 역시 그의 창의적인 전개 방식에 감탄하며 맘껏 웃음을 터트렸다. 각도를 조금 달리해 배우의 관점에서 보면 그저 놀라움의 연속이다. 어떻게 눈썹의 움직임과 눈빛만으로 이토록 다양한 표정을 만들어 낼 수 있을까 하는 생각을 도무지 떨칠 수가 없기 때문이다. 부디 잊지 마시길. 이건 대화도, 소리도 없는 무성영화다. 게다가 80년 전 작품으로 당시에는 특수효과에 의존할 수도 없었다. 오로지 실력으로 이뤄낸 성과니 실로 탄복할 수밖에 없다.

언젠가 ‘찰리 채플린 닮은꼴 선발대회’에 관한 글을 읽은 적이 있다. 내용의 사실관계 여부를 떠나서 무척 흥미로운 내용이었다. 신분을 숨기고 대회에 참가한 채플린 본인이 1등이 아닌 3등에 그쳤다니. 심사에 문제가 있었던 걸까. 아니면 그날 그가 특별히 연기를 하지 못했던 걸까. 사실 우리는 답안을 찾으려고 애쓸 필요가 없다. 그것은 이미 중요한 사실이 아니기 때문이다.

‘모던 타임스’도 그렇다. 채플린이 공장 노동자로 등장한 영화에 대한 해석은 분분하지만 그 역시 사람마다 다른 견해를 가지고 있으니 어느 것 하나 정답이라 할 수 없는 것이다. 그렇다면 우리도 그 이면에 숨겨진 의미에 대해 너무 연연할 필요는 없지 않을까. 중요한 것은 매일 유쾌한 기분을 유지할 수 있다면, 스스로에게 미소를 선사할 수 있다면, 매일 낭비 없는 나날이 이어진다는 것이다.

나도, 여러분도, 우리는 할 수 있을 것이다. 바로 그러한 삶을! 잊지 말자. 웃음이 있는 하루는 곧 유익한 하루다.

천추샤(陳秋霞·진추하)

라이언팍슨 파운데이션 주석

onesummernight76@gmail.com