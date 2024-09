"만나고 싶다"는 저커버그에게 답장 보낸 文 대통령...회동 성사되나?

문재인 대통령이 27일 마크 저커버그 페이스북 최고경영자(CEO)에게 공식 답장을 보내며 "조만간 만나길 희망한다"고 밝혔다. 앞서 저커버그는 지난 21일 이메일로 문 대통령에게 취임 축하 인사와 함께 "조속한 시일 내에 만날 기회를 갖기를 희망한다"고 전한 바 있다.

저커버그도 다시 댓글달아 "곧 만나뵙길 기대"

문 대통령은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "저도 저커버그씨를 만나 이 시대의 온라인 소통에 대해, 이 세계의 사람들과 어떻게 더욱 효과적으로 소통할 것인지에 대해 생각을 나누고 싶다"며 "저커버스와 페이스북 팀이 우리 한국 청년들에게도 희망이 되어주길 바란다"고 말했다. 문 대통령은 페이스북에 대해 "우리는 전 세계의 사람들이 온라인을 통해 소통하며 배우는 시대를 살고 있다. 책과 뉴스, 영화를 통해 다른 이들의 삶을 알아왔던 것처럼 이제는 온라인 소통을 통해 서로의 삶과 경험을 나누고 있다"며 "그런 의미에서 페이스북은 '사람 중심 4차 산업 혁명'의 중심이라고 할 수 있다"고 평가했다.

문 대통령이 이같은 화답 내용을 페이스북에 올리자 저커버그는 문 대통령의 글에 댓글을 남기기도 했다. 저커버그는 "이렇게 페이스북으로 소통하게 되니 좋네요(It's great to connect with you on Facebook)"라며 "취임을 축하드리고 곧 만나뵙길 기대하겠습니다(Congratulations on your inauguration and I look forward to meeting you)"는 말을 남겼다.

