트럼프 만난 프란치스코 교황…이번에는 뭔가 달랐다?

24일 트럼프 대통령과 프란치스코 교황의 만남이 이뤄진 가운데 교황이 각국 정상과 만남에서 지었던 표정을 비교해 놓은 게시물이 관심을 끌고 있다.

프란치스코 교황이 다른 정상과 만났을 때 지었던 표정과 이번 트럼프 대통령을 만났을 때 지었던 표정이 사뭇 다르기 때문이다.

25일 미국의 뉴스 공유사이트 레딧닷컴(reddit.com)에는 '하나는 다른 것과 다르다'(One is not like the other)는 제목의 글이 게재됐다. 이 글에는 프란치스코 교황이 바티칸에서 각국 정상과 만남에서 찍었던 네 장의 기념사진을 연결해 붙인 이미지가 첨부됐다.

사진에는 오바마 전 대통령과 메르켈 영국 총리 등과 찍은 사진이 나열돼 있다. 모두 하나 같이 밝은 표정이지만 유독 트럼프 대통령과 찍은 사진에서만 표정이 어둡고, 딱딱하다.

해당 사진은 관련 이미지를 인위적으로 선별해 편집한 것으로 실제 트럼프 대통령과 프란치스코 교황 간의 관계를 말해준다 보기는 어렵다. 실제 자료로 사용된 사진 이외 다른 사진에서는 트럼프 대통령과 프란치스코 교황이 서로 웃고 찍은 사진도 있다.

게시글은 현재 레딧에서 상위권 순위에 랭크되며 활발하게 공유되고 있다.

온라인 중앙일보